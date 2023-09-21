İBB ve iştirak şirketi çalışanlarından Belediye-İş Sendikası önünde eylem: İnsanların sabrı taştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketi çalışanları, imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz ederek Belediye-İş Sendikası önünde eylem yaptı.
Grup adına gazetecilere açıklama yapan belediye işçisi İbrahim Dalkılıç, haklı olarak burada toplandıklarını belirterek, grev haklarının kısıtlandığını savundu.
Kendilerine söz verenlerin bugün dışarıya çıkıp yüzlerine bakamadığını söyleyen Kırçak, imzalanan toplu sözleşmenin iptal edilip yeni sözleşme yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.
Protestocu grup, sendika yetkilileriyle görüşene kadar eylemlerini devam ettireceklerini bildirdi.
Çevik Kuvvet ekipleri, sendika binasının bulunduğu sokakta güvenlik önlemi aldı.