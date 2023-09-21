İBB ve iştirak şirketi çalışanlarından Belediye-İş Sendikası önünde eylem: İnsanların sabrı taştı

İstanbul'da barajlarda doluluk oranını kritik seviyelere indi. Göreve geldiği günden bu yana megakente su sağlamak için hiçbir somut atmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı programda vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı. İmamoğlu, Suyun verilmesi konusunda kadim İSKİ kurumuna kimse güven sorunu yaşamasın. Her birey su da tasarrufa dikkat etmelidir, bir damla su bile çok önemlidir. Şu anda tabii ki suyla ilgili bir alarm var doğa olarak var. Ama susuzluk diye bir durum ile karşı karşıya değiliz bu sene" dedi.