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İBB ve iştirak şirketi çalışanlarından Belediye-İş Sendikası önünde eylem: İnsanların sabrı taştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketi çalışanları, imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz ederek Belediye-İş Sendikası önünde eylem yaptı. Fatih'teki Belediye-İş Sendikası İstanbul Şubesi yerleşkesi önünde gerçekleştirilen protesto eylemine, çok sayıda İBB, İSTON A.Ş. ve İSBAK A.Ş. çalışanı katıldı. Sendika binasının penceresine İSTON bayrakları asan kalabalık, ıslıklar eşliğinde slogan attı. Belediye işçisi İbrahim Dalkılıç "Talebimiz insanca maaş alıp, insanca hizmetimize devam etmek. 3,5 yıldır devam eden davayı bir gecede masada sattılar. Kimseye haber vermediler. 'Arkadaşlar, fiyat budur, kabul ediyor musunuz, greve mi gitmek istiyorsunuz?' demeleri gerekirken 'Biz yaptık oldu.' modeline getirdiler. İnsanların da sabrı taştı" dedi.

22:24 . 21/09/2023 Perşembe
AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketi çalışanları, imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz ederek Belediye-İş Sendikası önünde eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketi çalışanları, imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz ederek Belediye-İş Sendikası önünde eylem yaptı.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan belediye işçisi İbrahim Dalkılıç, haklı olarak burada toplandıklarını belirterek, grev haklarının kısıtlandığını savundu.

Buradaki insanların hizmet alanında çalıştıklarını ve maaş skalalarının çok düşük olduğunu vurgulayan Dalkılıç,
"Talebimiz insanca maaş alıp, insanca hizmetimize devam etmek. 3,5 yıldır devam eden davayı bir gecede masada sattılar. Kimseye haber vermediler. 'Arkadaşlar, fiyat budur, kabul ediyor musunuz, greve mi gitmek istiyorsunuz?' demeleri gerekirken 'Biz yaptık oldu.' modeline getirdiler. İnsanların da sabrı taştı."
diye konuştu.
İşçilerden Serdar Kırçak ise süreçte kendilerine verilen söz ve garantilerin yerine getirilmediğini ifade ederek, "
Bir gecede genel başkanın buraya gelip imza atmasıyla sendika buradaki insanların tamamının güvenini kaybetmiştir
." dedi.

Kendilerine söz verenlerin bugün dışarıya çıkıp yüzlerine bakamadığını söyleyen Kırçak, imzalanan toplu sözleşmenin iptal edilip yeni sözleşme yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Protestocu grup, sendika yetkilileriyle görüşene kadar eylemlerini devam ettireceklerini bildirdi.

Çevik Kuvvet ekipleri, sendika binasının bulunduğu sokakta güvenlik önlemi aldı.



#Belediye-İş Sendikası
#İBB
#Protesto
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