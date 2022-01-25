İBB yönetimi yetersiz çalışmaları gözler önüne serilince 2017'e ait karla mücadele haberlerini arşivden sildi

Meteoroloji İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almaması binlerce vatandaşı mağdur etti.
YETERSİZ ÇALIŞMAYI BÖYLE SAVUNDU: TROL UYDURMASI
İBB Sözcüsü Murat Ongun ise yaptığı sosyal medya paylaşımında "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır" ifadelerini kullandı.
TON FARKI DİKKAT ÇEKTİ
İBB 10 Ocak 2017’deki kar yağışında 136 bin ton tuz, 539 ton solüsyon kullandığı ortaya çıkarken, İBB Sözcüsü Murat Ongun bugünkü kar yağışında 41 bin 670 ton tuz 21 ton solüsyon kullandığını belirtti.
GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Yapılan bu açıklamanın ardından 10 Ocak 2017 tarihinde yaşanan kar yağışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlem ile günümüz İBB'sinin aldığı önlem gözler önüne serildi.
2017 yılında 120cm lik kar yağışı olduğunda bu şehirde bugün yaşanan mağduriyetin milyonda biri yaşanmadı.
Çünkü işini aşkla, sevdayla yapan bir İBB başkanı vardı İstanbulumuzda.
Kadir Topbaş başkanımıza rahmetle🤲🤲🤲#KadirTopbaş https://t.co/MoaicU8pUO
2017 yılında 120cm lik kar yağışı olduğunda bu şehirde bugün yaşanan mağduriyetin milyonda biri yaşanmadı.
KADİR TOPBAŞ GÜNDEM OLDU
Yapılan açıklamanın ardından Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş sosyal medyada gündem oldu.
Topbaş'ın İBB'nin 120 cm'lik karla mücadele hakkında yaptığı açıklaması ile Ekrem İmamoğlu'nun 60 cm'lik karla mücadelede yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
TEPKİ YAĞDI
10 Ocak 2017 tarihinde yaşanan kar yağışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlem ile günümüz İBB'sinin aldığı önlem gözler önüne serilince İstanbullu sosyal medyadan tepki yağdırdı.
İBB ÇAREYİ HABERİ SİLMEKTE BULDU
Yetersiz önlemler nedeniyle eleştirilere maruz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çareyi resmi internet sitesinde yer alan, "Karla mücadele çalışmalarında, 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanıldı" başlıklı haberin linkini silmekte buldu.
'ARADAKİ FARK GÖRÜLMESİN DİYE...'
Durumun ortaya çıkması sonrası vatandaşların tepkisi çığ gibi büyüdü. Birçok kullanıcı, "İstanbullu aradaki farkı görmesin diye hafızayı silmeye çalışıyorlar" diyerek tepkilerini ifade etti.