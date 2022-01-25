Gündem İBB yönetimi yetersiz çalışmaları gözler önüne serilince 2017e ait karla mücadele haberlerini arşivden sildi
İSTANBUL

İBB yönetimi yetersiz çalışmaları gözler önüne serilince 2017'e ait karla mücadele haberlerini arşivden sildi

Uzmanlar tarafından günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen megakent İstanbul kara önlemsiz yakalandı. Kentin birçok bölgesinde trafik dururken, binlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını terk edip yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı. Metro ve metrobüslerde izdiham yaşanırken, İstanbul’u kara teslim eden İBB’nin sözcüsü karda mağdur olan vatandaşların sıcak evlerinde oturduğunu iddia etti ve onları trollükle suçladı. Ongun’un yaptığı paylaşımda karla mücadele için yapılan çalışmaların 2017 yılına kıyasla yapılana göre yetersiz olduğu dikkat çekti. Bu karşılaştırmadan sonra büyük tepki toplayan İBB, kurumsal geçmişten 10 Ocak 2017 tarihli haberin linkini sildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB yönetimi yetersiz çalışmaları gözler önüne serilince 2017e ait karla mücadele haberlerini arşivden sildi
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Meteoroloji İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yapmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almaması binlerce vatandaşı mağdur etti.

YETERSİZ ÇALIŞMAYI BÖYLE SAVUNDU: TROL UYDURMASI

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise yaptığı sosyal medya paylaşımında "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır" ifadelerini kullandı.

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TON FARKI DİKKAT ÇEKTİ

İBB 10 Ocak 2017’deki kar yağışında 136 bin ton tuz, 539 ton solüsyon kullandığı ortaya çıkarken, İBB Sözcüsü Murat Ongun bugünkü kar yağışında 41 bin 670 ton tuz 21 ton solüsyon kullandığını belirtti.

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GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Yapılan bu açıklamanın ardından 10 Ocak 2017 tarihinde yaşanan kar yağışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlem ile günümüz İBB'sinin aldığı önlem gözler önüne serildi.


KADİR TOPBAŞ GÜNDEM OLDU

Yapılan açıklamanın ardından Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş sosyal medyada gündem oldu.

Topbaş'ın İBB'nin 120 cm'lik karla mücadele hakkında yaptığı açıklaması ile Ekrem İmamoğlu'nun 60 cm'lik karla mücadelede yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

TEPKİ YAĞDI

10 Ocak 2017 tarihinde yaşanan kar yağışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlem ile günümüz İBB'sinin aldığı önlem gözler önüne serilince İstanbullu sosyal medyadan tepki yağdırdı.

İBB ÇAREYİ HABERİ SİLMEKTE BULDU

Yetersiz önlemler nedeniyle eleştirilere maruz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çareyi resmi internet sitesinde yer alan, "Karla mücadele çalışmalarında, 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullanıldı" başlıklı haberin linkini silmekte buldu.

'ARADAKİ FARK GÖRÜLMESİN DİYE...'

Durumun ortaya çıkması sonrası vatandaşların tepkisi çığ gibi büyüdü. Birçok kullanıcı, "İstanbullu aradaki farkı görmesin diye hafızayı silmeye çalışıyorlar" diyerek tepkilerini ifade etti.

Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim
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Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim
İstanbul'da alınan yetersiz önlemler nedeniyle saatlerce trafikte kalan, evine gidemeyen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti. Bir vatandaş da İBB'nin önünde çektiği videoyu Twitter'da paylaştı. İBB'nin kapısının önünü bile temizleyemediğini belirten mağdur vatandaş, 'Şu an İBB'nin önündeyim. Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar küreme aracı yok. İBB'nin önünden araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yollara çıksanıza kardeşim! Niye oraları kürüyorsunuz' dedi.

AK Partili Kabaktepe'ten İBB'ye tepki: İstanbullu yaptığınız aymazlığı unutmaz
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AK Partili Kabaktepe'ten İBB'ye tepki: İstanbullu yaptığınız aymazlığı unutmaz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatı felç eden kar yağışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kaldığını belirterek, 'İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz' dedi.

İstanbullu çekti
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İstanbullu çekti "Kar küreme aracı yolda kalmış kış lastiği yok"
İstanbul'da etkili olan kar şehri kilitledi. Karla mücadele etmesi gereken küreme araçlarında kış lastiği olmayınca onlar da yolda kaldı. Vatandaşlar sağlı sollu park eden kar küreme araçlarını görüntüleyerek İBB'ye tepki gösterdi.

Vatandaşlar seferlerin azlığına isyan etti: Tramvay durakları doldu taştı
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Vatandaşlar seferlerin azlığına isyan etti: Tramvay durakları doldu taştı
İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu. İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar tamvay hattı güzergahındaki duraklarda uzun süre bekleyen ve seferlerin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar yaşanan yoğunluğa tepki gösterdi.







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Vatandaştan 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na: Harikasınız başkanım elinize sağlık
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Vatandaştan 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na: Harikasınız başkanım elinize sağlık
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da hayat adeta durdu. Araçlar karla kaplanan yollarda mahsur kalırken vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Vatandaşlar 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap
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​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap
İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.

İstanbul'da trafik kilitlendi vatandaşlar eve yürüyerek gitti
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İstanbul'da trafik kilitlendi vatandaşlar eve yürüyerek gitti
İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza bürünürken Beylikdüzü'nde vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

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