Gündem İBB zorbalığı Esenler Belediyesinin sorumluluk alanındaki standları yıktılar
İSTANBUL

İBB zorbalığı: Esenler Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki standları yıktılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipler, dün Esenler'deki dikey bahçeleri sökmüş büyük tepki toplamıştı. Bugün daha da ileri giden İBB zabıtaları, Esenler Dörtyol Meydanı'nda etkinlik için kurduğu platformu kaldırmak için baskın yaptı. Esenler Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki platformu kaldırmak için gelen zabıtalarla belediye ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

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Haber Merkezi Diğer
İBB zorbalığı: Esenler Belediyesinin sorumluluk alanındaki standları yıktılar
Standların yıkımı sırasından zabıta ekipleriyle çalışanlar arasında gerginlik yaşandı.

İBB Meclisi'nde CHP'li yönetimin skandallarını bir bir deşifre eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim boyut değiştirdi.

Tevfik Göksu dün İBB'nin Esenler'deki dikey bahçe katliamına "CHP’li İBB yıkmaya devam ediyor… Bakımını yapmayı beceremedikleri Esenler’deki dikey bahçelerimizi de sökmeye başladılar." sözleriyle tepki göstermişti.

ESENLER BELEDİYESİNİN ETKİNLİK ALANINA BASKIN

İBB Zabıtaları, Esenler Belediyesi’nin etkinlik için kurduğu platformu kaldırmak için, yüzlerce zabıta ve vinç araçlarıyla Esenler Dörtyol Meydanı’na baskın yaptı.

Esenler Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan standların yıkımı sırasından zabıta ekipleriyle çalışanlar arasında gerginlik yaşandı. Zabıtanın çevik kuvvet ekiplerinin olaya müdahale etmesi sırasında polise de karşı gelmesi dikkat çekti.

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