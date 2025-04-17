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İBB’de 150 bin dolarlık yeni para kulesi: İmamoğlu’nun kasasının rüşvet skandalı ortaya çıktı

İBB’de 150 bin dolarlık yeni para kulesi: İmamoğlu’nun kasasının rüşvet skandalı ortaya çıktı

13:0517/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fatih Keleş'in ofisinden balya balya para çıktı.
Fatih Keleş'in ofisinden balya balya para çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan rüşvet skandalına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre, İBB’den hak ediş alacağı bulunan Birtam İnşaat yetkililerinden ödeme yapılabilmesi için rüşvet talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün müteahhitlere hak edişlerini ödemeleri karşılığı elde ettikleri rüşvete dair yeni bilgilere ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mart 2022 ve Aralık 2022 dönemlerinde İBB’den iş alan Birtam İnşaat, tamamlanan imalatlar ve yapılan kontroller sonrasında yaklaşık 73 milyon TL'lik hak ediş alacağına rağmen ödemesini alamadı. Alacaklarının tahsili için İBB Giderler Müdürlüğü ile defalarca görüşen şirket, mali açıdan zor duruma düştü.



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İBB’de 150 bin dolarlık yeni para kulesi: İmamoğlu’nun kasasının rüşvet skandalı ortaya çıktı
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Keleş 150 bin dolar istedi


Firmanın mali acze sürüklenmesinin ardından Eylül 2023'te Birtam İnşaat yetkilileri, İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası'na çağırıldı. Görüşmeye, İmamoğlu örgütünün "para kasası" olduğu öne sürülen Fatih Keleş de katıldı. İddiaya göre Keleş, firma yetkililerinden hak ediş ödemesinin yapılabilmesi için 150 bin dolar talep etti.


  • Birtam İnşaat yetkilileri, yaklaşık 200 işçinin çalıştığı şantiyelerinde faaliyetlerini sürdürebilmek için bu parayı ödemeyi kabul etti. Şirket temsilcileri, talep edilen 150 bin doları önce İstanbul’daki Mor Döviz bürosunda temin ederek Florya’da Fatih Keleş’e teslim etti. Bu ödeme sonrasında İBB tarafından firmaya yaklaşık 53 milyon TL hak ediş ödemesi yapıldı.
İBB Florya Başkanlık Villaları

Görüntü ve deliller savcılıkta


Başsavcılık soruşturmasında, rüşvet parasının döviz bürosundaki işlemleri, teslim anına ait görüntüler, lokasyon bilgileri ve diğer delillere ulaşıldığı kaydedildi. Ayrıca Florya’da bulunan İBB başkanlık konutunda Fatih Keleş için özel bir ofis hazırlandığı, rüşvet tahsilatlarının da bu ofiste yapıldığı tespit edildi.






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