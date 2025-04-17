İBB’de 150 bin dolarlık yeni para kulesi: İmamoğlu’nun kasasının rüşvet skandalı ortaya çıktı

Birtam İnşaat yetkilileri, yaklaşık 200 işçinin çalıştığı şantiyelerinde faaliyetlerini sürdürebilmek için bu parayı ödemeyi kabul etti. Şirket temsilcileri, talep edilen 150 bin doları önce İstanbul’daki Mor Döviz bürosunda temin ederek Florya’da Fatih Keleş’e teslim etti. Bu ödeme sonrasında İBB tarafından firmaya yaklaşık 53 milyon TL hak ediş ödemesi yapıldı.