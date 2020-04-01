Gündem İBBde 90 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Yakın çalışma ekipleri karantinaya alındı
İSTANBUL

İBB'de 90 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı: Yakın çalışma ekipleri karantinaya alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde toplam 90 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Personellerin tedavilerinin evlerinde sürdüğü, yakın çalışma arkadaşları da ev karantinasına alındığı öğrenildi. İETT, İSKİ, İGDAŞ ve Metro İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 şirketteki 64 personel, İBB'de ise 26 personelde virüs tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İBB'den yapılan açıklamada toplam 85 bin personelin bulunduğu İBB ve şirketlerinde 90 kişide koronavirüs vakasına rastlandığı açıklandı. Açıklamada, İETT, İSKİ, İGDAŞ ve Metro İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 şirkette 64 personel, İBB'de ise 26 personelde virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında "Personellerin tedavileri sürerken, mesai arkadaşları da ev karantinasına alındı. İBB, virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günden bu yana evden çalışma sistemini devreye soktu. Sistem, İBB ve şirketlerinde yaygın bir şekilde uygulanıyor." denildi.

Türkiye'de koronavirüs vakası görülen on il açıklandı
FOTOĞRAF 10
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İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı 8 bin 852'ye çıktı.
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İzmir, 853 koronavirüs vakası ile ikinci sırada yer alıyor.
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Ankara ise 752 koronavirüs vakası ile ilk üçte yer alıyor.
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Konya'da 584 vaka tespit edildi.
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Kocaeli'de ise 410 koronavirüs vakası tespit edildi.
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Isparta'da 268 koronavirüs vakası tespit edildi.
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Sakarya'da 207 koronavirüs vakası tespit edildi.
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Adana'da 197 koronavirüs vakası tespit edildi.
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Bursa'da 135 koronavirüs vakası tespit edildi.
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Samsun'da 112 koronavirüs vakası tespit edildi.
Türkiye'de koronavirüs vakası görülen on il açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsü ile ilgili son dakika bilgilerini açıkladı. Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 277'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca, il il Türkiye'deki koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü on ili de açıkladı.
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