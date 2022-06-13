Gündem İBBde başkan vekaleti krizi çıktı Şehir dışına çıkan Ekrem İmamoğlu vekaleti CHPli Hüseyin Aksudan alarak İYİ Partili Akın Gürkana verdi
POLİTİKA

İBB'de 'başkan vekaleti' krizi çıktı: Şehir dışına çıkan Ekrem İmamoğlu vekaleti CHP'li Hüseyin Aksu'dan alarak İYİ Parti'li Akın Gürkan'a verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki günlük şehir dışı ziyaretinde başkan vekaletini CHP'li Hüseyin Aksu'dan alarak İYİ Partili Akın Gürkan'a vermesi kriz çıkardı. İmamoğlu'nun bu kararı, CHP'liler tarafından tepkiyle karşılanırken konuya ilişkin bir paylaşım yapan eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ, "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBde başkan vekaleti krizi çıktı: Şehir dışına çıkan Ekrem İmamoğlu vekaleti CHPli Hüseyin Aksudan alarak İYİ Partili Akın Gürkana verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'başkan vekaleti' krizi çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11-12 Haziran tarihlerinde şehir dışına çıkması nedeniyle yerine daha önce vekalet eden ve başkan yardımcısı olarak görevde bulunan CHP'li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu yerine İYİ Partili Akın Gürkan'a vekalet verdi.

İmamoğlu tarafından ilgili makamlara gönderilen yazıda "11.06.2022, 12.06.2022 tarihleri arasında 2 gün il dışında olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis Üyesi Sayın Akın Gürkan tarafından yürütülecektir" denildi.

CHP'Lİ İSİMLERDEN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Görevin CHP'li Hüseyin Aksu yerine İYİ Partili Gürkan'a verilmesine bazı CHP'liler tepki gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski İBB Meclis Üyesi CHP'li Hüseyin Sağ, "20 yıldır İBB Meclisini takip ederim, ilk defa böyle bir uygulamaya denk geliyorum. İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki." dedi.

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