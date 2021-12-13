İBB'de işe alınan Sevtap Ayman’dan sosyal medyada PKK propagandası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alındığını açıklamıştı. Bu kişilerden biri olan İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de büro işçisi olarak çalışan Sevtap Ayman'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
TERÖR PROPAGANDASI
Paylaşımlardan birinde YPG'nin işgaline dair haberin retweet edildiği görülüyor. Diğerinde ise terörist elebaşı Murat Karayılan'ın terör propagandası yaptığı sözleri paylaşılmış.
PKK'YA ELEMAN TEMİNİ
İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de büro işçisi olarak çalışan Sevtap Ayman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 26 Kasım’da gözaltına alındı. Ayman hakkında PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu yönünde beyan ve teşhis bulunduğu öğrenildi.