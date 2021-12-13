Gündem İBBde işe alınan Sevtap Aymandan sosyal medyada PKK propagandası
İSTANBUL

İBB'de işe alınan Sevtap Ayman’dan sosyal medyada PKK propagandası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne "PKK kadrosundan" yerleştirilen isimlerden Sevtap Ayman'ın, sosyal medyada YPG'nin işgali ve terörist elebaşı Murat Karayılan'la ilgili yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Ayman'ın, PKK'nın dağ kadrosuna eleman aktardığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBde işe alınan Sevtap Ayman’dan sosyal medyada PKK propagandası
Sevtap Ayman

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alındığını açıklamıştı. Bu kişilerden biri olan İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de büro işçisi olarak çalışan Sevtap Ayman'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Sevtap Aymann
Sevtap Aymann

TERÖR PROPAGANDASI

Paylaşımlardan birinde YPG'nin işgaline dair haberin retweet edildiği görülüyor. Diğerinde ise terörist elebaşı Murat Karayılan'ın terör propagandası yaptığı sözleri paylaşılmış.

PKK'YA ELEMAN TEMİNİ

İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de büro işçisi olarak çalışan Sevtap Ayman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 26 Kasım’da gözaltına alındı. Ayman hakkında PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu yönünde beyan ve teşhis bulunduğu öğrenildi.

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