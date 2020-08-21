İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na Atatürk heykeli

Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türkiye değil tüm dünyayı merakta bırakan bir müjde vereceğini ifade etmişti. Müjde'nin Karadeniz'de Fatih sondaj tarafından 320 milyar metreküp doğalgaz olduğu duyuruldu. Tuna-1'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz gaz kaç yıl kullanılır? Ya da kaç TL yapar?