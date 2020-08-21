İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na Atatürk heykeli

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Baştan aşağı yenilenen Büyük İstanbul Otogarı’nda bir yenilik daha! Yenileme çalışmaları kapsamında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtı İBB tarafından otogara konuldu." ifadeleri kullanıldı.
Baştan aşağı yenilenen Büyük İstanbul Otogarı’nda bir yenilik daha!
Yenileme çalışmaları kapsamında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtı İBB tarafından otogara konuldu. pic.twitter.com/5SPSxXErth
Baştan aşağı yenilenen Büyük İstanbul Otogarı’nda bir yenilik daha!
Otogarın isminden 15 Temmuz çıkarıldı
Açıklamada adını 251 şehitten alan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın, "Büyük İstanbul Otogarı" şeklinde geçmesi dikkatlerden kaçmadı.