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Gündem İBBden 15 Temmuz Şehitler Otogarına Atatürk heykeli
İSTANBUL

İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na Atatürk heykeli

CHP'nin en büyük hizmetlerinden biri olan heykellerin son durağı İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogar'ı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmaları kapsamında otogarın meydanına Atatürk'ün heykelini dikti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İBB, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na da Atatürk heykeli dikti.
​İBB, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na da Atatürk heykeli dikti.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Baştan aşağı yenilenen Büyük İstanbul Otogarı’nda bir yenilik daha! Yenileme çalışmaları kapsamında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtı İBB tarafından otogara konuldu." ifadeleri kullanıldı.

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Otogarın isminden 15 Temmuz çıkarıldı

Açıklamada adını 251 şehitten alan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın, "Büyük İstanbul Otogarı" şeklinde geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Haliç kıyısında oluşan yeşillik havadan görüntülendi
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Haliç'te kıyısında yeşillik oluştu.
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Haliç'in Sütlüce Parkı kıyısında oluşan yeşillik havadan da görüntülendi.
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Belediye ekipleri kıyıda temizlik için çalışma başlattı
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Haliç kıyısında oluşan yeşillik havadan görüntülendi
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Haliç kıyısında yeşillik oluştu. Sütlüce Parkı kıyısında oluşan yeşillik havadan da görüntülendi.

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Bunlar hep alg

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​Haliç kıyısında oluşan yeşillik havadan görüntülendi.
İBBden 15 Temmuz Şehitler Otogarına Atatürk heykeli

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İşte ilk fotoğraf

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Türkiye nefesini tuttu, müjdeyi bekliyor...
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Türkiye nefesini tuttu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü yani bugün Türkiye'ye önemli bir müjde vereceğini söyledi, "Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" dedi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı müjde ne? Erdoğan hangi müjdeyi açıkladı?
Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu
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Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutup merakla beklediği müjdenin detayları belli oldu. Türkiye Karadeniz'de tarihin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp olarak keşfedilen doğal gazın 2023 yılında kullanıma sunulması planlanırken, ortaya çıkan tarihi başarının perde arkasında ise Bakan Berat Albayrak yer alıyor. İngiliz petrol devi Shell ile yapılan anlaşmanın sonlandırılmasının ardından Türkiye'nin ilk sondaj gemilerini envantere kazandırarak açık denizlerde arama faaliyetlerine başlanmasına yönelik kritik adımları atan Bakan Albayrak, enerjide adeta sessiz sedasız gerçekleştirilen devrimin de mimarı oldu.
Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?
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Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Türkiye değil tüm dünyayı merakta bırakan bir müjde vereceğini ifade etmişti. Müjde'nin Karadeniz'de Fatih sondaj tarafından 320 milyar metreküp doğalgaz olduğu duyuruldu. Tuna-1'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz gaz kaç yıl kullanılır? Ya da kaç TL yapar?

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