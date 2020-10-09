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İSTANBUL

İBB'den gece yarısı operasyonu: Taksim'de tüm tezgahlar toplandı

Taksim Meydanı'nın simgelerinden olan simit tezgahlarının geçtiğimiz hafta kaldırılması kararı alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece yarısı düzenlenen operasyonla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki simit, kestane ve mısır tezgahlarını topladı.

Haber Merkezi DHA
Tezgahlar kamyonlara yüklenip götürüldü.
Tezgahlar kamyonlara yüklenip götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yetki ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek, meydan ve cadde Beyoğlu Belediyesine işgaliye ödemesinde bulunan simit, kestane ve mısır tezgahı sahiplerine tebligatta bulunmuştu.

Yıllardır çalışıyorlardı

Büyükşehir Belediyesi, tezgah sahiplerine tüm işgaliye izinlerinin iptal edildiğini bildirerek, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına geçmiş yıllara ait işgaliye ödeme makbuzlarıyla müracaat etmelerini istedi. Zabıta ekiplerinin tebligatı sonrası bazı tezgahlar kapatılırken, bazıları ise çalışmaya devam etti.

Kamyonlara yükleyip götürdüler

Gece saat 03.00 sıralarında İBB Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Taksim İstiklal Caddesi'ne girerek kilitlerini kırdıkları tezgahları kamyonetlere yükledi. Cadde üzerindeki tezgahları toplayan ekipler daha sonra buradan ayrıldı. Ekiplerin tezgahları topladıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Taksim'in sembolleriydi: İBB simit tezgahlarını kaldırılıyor
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve bölgede bir sembol olan simitçi tezgahları İBB'nin onayı ile Beyoğlu Belediyesi tarafından dizayn edilmişti.
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Simitçilerin giysileri de Beyoğlu Belediyesi tarafından tasarlanarak kişilere dağıtıldı.
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Bu nedenle işgaliye ödemeleri de Beyoğlu Belediyesine yapılıyordu.
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Daha sonra İBB yönetiminin değişmesiyle tezgahlardaki ve simitçilerin giysilerindeki Beyoğlu Belediyesi yazısı ile logolarının kaldırılmasını söyleyerek işgaliyelerin artık İBB'ye ödenmesi gerektiğini belirtti.
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Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için İBB'ye başvuruda bulundu.
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İşgaliye talebine onay verilmemesi üzerine Taksim'e gelen İBB zabıta ekipleri tüm tezgahları süresiz bir şekilde kaldırttı.
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Zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından bazı simitçiler tezgahlarını açarak satışa devam ederken bazıları da tezgah açmadı.
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Taksim'in sembolleriydi: İBB simit tezgahlarını kaldırılıyor
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 16 simit tezgahı İBB Zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor.


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