İBB'den gece yarısı operasyonu: Taksim'de tüm tezgahlar toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yetki ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek, meydan ve cadde Beyoğlu Belediyesine işgaliye ödemesinde bulunan simit, kestane ve mısır tezgahı sahiplerine tebligatta bulunmuştu.

Yıllardır çalışıyorlardı

Büyükşehir Belediyesi, tezgah sahiplerine tüm işgaliye izinlerinin iptal edildiğini bildirerek, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına geçmiş yıllara ait işgaliye ödeme makbuzlarıyla müracaat etmelerini istedi. Zabıta ekiplerinin tebligatı sonrası bazı tezgahlar kapatılırken, bazıları ise çalışmaya devam etti.

Kamyonlara yükleyip götürdüler

Gece saat 03.00 sıralarında İBB Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Taksim İstiklal Caddesi'ne girerek kilitlerini kırdıkları tezgahları kamyonetlere yükledi. Cadde üzerindeki tezgahları toplayan ekipler daha sonra buradan ayrıldı. Ekiplerin tezgahları topladıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

