Gündem İBBden İstanbulda mezar fiyatlarına zam 30 bin TLden 34 bin TLye yükseldi
İSTANBUL

İBB'den İstanbul'da mezar fiyatlarına zam

İBB'den İstanbul'da mezar fiyatlarına zam: 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi

İBB tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde mezar ve cenaze hizmetlerine de zam yapıldı. Buna göre tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı, Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar 30 bin TL'den 34 bin TL'ye çıktı.
Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı, Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar 30 bin TL'den 34 bin TL'ye çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan 2020 fiyat tarifelerinde mezar ve cenaze hizmetlerine de zam yapıldı. Buna göre tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi.

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  • Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi.
  • İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, Maltepe gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL'den 14 bin TL'ye yükseldi.
  • Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin TL'den 4 bin 500 TL'ye yükseldi. Azınlık gruplarının defnedildiği mezarlık fiyatları ise 6 bin 500 TL'den 7 bin 150 TL'ye çıktı.

Yeni tarifeye göre tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi.

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Zincirlikuyu'da 34 bin lira

Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar ise 30 bin TL'den 34 bin TL'ye cenazenin yanındaki boş yerin bedeli ise 15 bin TL'den 17 bin TL'ye yükseldi.

Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi.

Sütlüce, Kağıthane merkez, Hasdal, İstinye gibi 2'nci bölge mezarlıklardaki bedel de Anadolu Yakasın'daki ikinci bölge mezarlık fiyatları ile eşit tutuldu. Kilyos, Ayazağa, Büyükçekmece, Habipler, Cebeci gibi yerlerdeki 3'üncü bölge mezarlık fiyatları da 4 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi.

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