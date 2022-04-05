Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İBBden itiraf gibi açıklama 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik
İSTANBUL

İBB'den itiraf gibi açıklama: 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik

İçişleri Bakanlığı, İBB'ye yönelik yürütülen teftişe ilişkin bugün yaptığı açıklamada, 'ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediğinin anlaşıldığını' duyurmuştu. Açıklama sonrası iddialara yanıt veren İBB yönetimi, "86 bin personelimizden 4500 tanesinin adli sicil kayıtları elimizde olsa da, arşiv araştırmasının eksik olduğu tespit edilmiştir" diyerek adeta bir itirafta bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBden itiraf gibi açıklama: 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik
​İBB'den itiraf gibi açıklama: 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında, terör iltisaklı personellere ilişkin soruşturma yürüten İçişleri Bakanlığını hedef aldı.

Bakanlık, İmamoğlu'nun; İBB'ye açılan soruşturma için, "bu soruşturma sebebiyle 86 bin belediye çalışanının zan altında bırakıldığı, gelinen nokta itibarıyla müfettişlerin sadece 8 iltisaklı personel tespit edebildikleri, soruşturmanın boş çıktığı ve halen belediyede 80 müfettişin çalıştığı" şeklinde gerçeği yansıtmayan beyan ve açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, İBB'nin işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı: İBB'de ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: İBB'de ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır

İBB'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Söz konusu duyurusu sonrası bir açıklama da İBB yönetiminden geldi.

Yapılan açıklamada 4 bin 500 personelin arşiv araştırmalarının eksik olduğu itiraf edildi.

Açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

  • "86 bin personelimizden 4500 tanesinin adli sicil kayıtları elimizde olsa da, arşiv araştırmasının eksik olduğu tespit edilmiş ve evraklar İstanbul Valiliği’ne gönderilmiştir. Neticede bu zamana kadar 1600 personelimizin araştırması tamamlanmış ve sonuçlar tarafımıza iletilmiştir."

İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor: PKK yandaşlarını gassal olarak işe almışlar
GÜNDEM
İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor: PKK yandaşlarını gassal olarak işe almışlar

TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.
Süper Lig kulübünün sahibi olabilir

Süper Lig
kulübünün sahibi olabilir

​Barış görüşmeleri için geldiği Türkiye'den ayrılmadı.
İBBden itiraf gibi açıklama: 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik

İSKİ'nin talebi kabul edildi.

'En korkunç savaş suçları işleniyor.'

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Türkiye'de en çok satılan otomotiv markaları.

İçişleri Bakanlığından İBB'nin personel alımına ilişkin açıklama geldi.
Hayatı boyunca tüysüz kalacak

Hayatı boyunca tüysüz kalacak

Görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı.
Teröristlere göz açtırmıyor

Teröristlere göz açtırmıyor

SİHA'lar hedefleri tam isabetle vuruyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.