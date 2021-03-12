'İBB'den kaynak alındı' iftirasına bir tazminat daha: T3 Vakfı açtığı davaları bir bir kazanıyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Avukatı Abdullah Demirhan, vakfın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) kaynak aldığına yönelik iftiralara ilişkin açtıkları manevi tazminat davalarının olumlu neticelenmeye devam ettiğini belirterek, "İstanbul 13. Asliye Mahkemesi’nde T3 Vakfı’na atılan iftiralardan biri daha sonuçlandı. Mahkeme, Birgün Gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu’nun da iddialarının asılsız olduğuna hükmederek, T3 Vakfı’na 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti" dedi.

Avukat Demirhan, T3 Vakfı'na ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından yaşanan yargı süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na yönelik iftiraların, 2019 yerel seçimleri öncesi İBB’nin hazırladığı iddia edilen ancak İBB tarafından yayınlanmayan sözde bir rapora dayandığını belirten Demirhan, "Sözde raporda T3 Vakfı’na 41 milyar liralık yardım yapıldığı iddia ediliyordu. T3 Vakfı tarafından net bir dille yalanlanan bu iddia, seçim malzemesi yapılarak her mecrada kara propaganda amacıyla kullanıldı. Vakfa ve yöneticilerine seçim süreci boyunca iftiralar atıldı. Kurucularından başka kimseden yardım almayan T3 Vakfı, bu iftiraları tek tek yargıya taşıdı" bilgilerini verdi.

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Mahkemenin, açılan davalarda İBB’ye T3 Vakfı’na bir yardım yapılıp yapılmadığını sorduğunu aktaran Demirhan, CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından 26 Haziran 2019'da mahkemeye gönderilen yanıtta, T3 Vakfı ile İBB arasında "Teknolojinin Geliştirilmesi Süreçlerine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü" olduğu ve protokol kapsamında Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin hizmet verdiğinin belirtildiğini söyledi.

"Gelen cevapta ödeme taahhüdünde bile bulunulmadığı açıkça ifade edildi"

İBB Başkan Vekili tarafından imzalanarak mahkemeye gönderilen bu yanıtta, T3 Vakfı’na herhangi bir ödeme yapılmadığının hatta ödeme taahhüdünde bile bulunulmadığının açıkça ifade edildiğini aktaran Demirhan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte İBB, yürütücülerinden birinin T3 Vakfı olduğu Teknofest 2019’un paydaşı oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da festivale katıldı. Ayrıca daha önceden yapılan protokol devam ettirilerek İstanbul’daki Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde protokol kapsamındaki eğitim faaliyetleri devam ettirildi.

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GÜNDEM Selçuk Bayraktar şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı: Milli S/İHA'lara büyük desteği oldu

Koronavirüs salgını başlangıcında Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde bulunan 13 adet 3 boyutlu yazıcı ile her gün sağlık çalışanları için siperlikli yüz koruyucu maskeler üretilmeye ve milli seferberlik ruhuyla yürütülen mücadeleye destek verilmeye başlandı. Hem İBB’nin resmi internet sitesi (2 Nisan 2020) hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bunu 4 Nisan 2020’de kişisel Twitter hesabından duyurdu.

İmamoğlu’nun tweeti şu şekildeydi: 'Bu, her alanda bir seferberlik. Hem kendimiz yüz koruyucu maske üretiyoruz hem de gönüllü olarak üretmek isteyenleri destekliyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde 3D yazıcılarla 7/24 maske üretiyor, sağlıkçılara ulaştırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız."

"Ağbaba iftiraları sosyal medyada dile getirdi"

Demirhan, İBB’nin mahkemeye verdiği cevaba rağmen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın aynı iftiraları sosyal medyada tekrar dile getirdiğini ifade ederek, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne 41,1 trilyon destek verildiğini iddia etti. T3 Vakfı’na İBB’den tek kuruş dahi para aktarılmadığını belirten T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, 'Kimseden bir kuruş bağış, bir metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz.' demişti" bilgilerini verdi.

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Selçuk Bayraktar'ın bu iftiralar üzerine Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerini T3 Vakfı ile birlikte yürüten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaparak Veli Ağbaba’nın iftiralarını tekzip etmesini istediğini hatırlatan Demirhan, ancak İBB Başkanı İmamoğlu'nun birlikte çalıştığı T3 Vakfı’na atılan iftiraları tekzip etmek yerine sessiz kaldığını söyledi.

"İmamoğlu bir televizyon programında iddiaları net bir dille yalanladı"

Bu gelişme üzerine T3 Vakfı'nın İBB ile olan "Teknolojinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü"nü feshederek eğitimleri kendi bünyesinde sürdürme kararı aldığını aktaran Demirhan, şöyle konuştu:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise T3 Vakfı tarafından yapılan feshin ardından katıldığı bir televizyon programında, 'Mahkeme bize sormuş. İBB para aktardı mı, aktarmadı mı? Cevap da verdik. Kanunen ne cevap gerekiyorsa onu vermişiz. Bu işin içinde T3 yok, doğru. Zaten mahkeme bunu sordu. Para aktarıldı mı? Hayır dedik.' diyerek T3 Vakfı’na para ödenmediği ve kaynak aktarılmadığını beyan etti. Böylece Ekrem İmamoğlu, Veli Ağbaba’nın açıklamalarının gündem olduğu dönemde tekzip etmediği iddiaları net bir dille yalanladı.

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- Orhan Uğuroğlu

İftiraların atıldığı dönemde açılan davalar yaklaşık 2 yıl sonra sonuçlanmaya başladı. Mahkemelerden çıkan kararlar Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na İBB tarafından 41,1 milyon lira para aktarıldığı iddiasının asılsız olduğunu, iddiaların iftira olduğunu tescil etti."

Açılan davalardan ilkinin geçtiğimiz günlerde İstanbul Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sonuçlandığını anlatan Demirhan, "Mahkemenin kararına göre asılsız iddiaların sahibi olan Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Orhan Uğuroğlu’nun T3 Vakfı’na 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Dün ise İstanbul 13. Asliye Mahkemesi’nde T3 Vakfı’na atılan iftiralardan biri daha sonuçlandı. Mahkeme, Birgün Gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu’nun da iddialarının asılsız olduğuna hükmederek, T3 Vakfı’na 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti" bilgilerini verdi.

-Gözde Bedeloğlu

Demirhan, "T3 Vakfı'na atılan iftiralara ilişkin açtığımız manevi tazminat davalarını bir bir kazanmaya başladık. İftiraları atanlar ve bunları teyid etme ihtiyacı duymadan yayanlar hakkında açtığımız çok sayıda manevi tazminat davasının önümüzdeki dönemde lehimize tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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GÜNDEM Bayraktar’a iftiraya tazminat

OYNAT 02:18 Selçuk Bayraktar paylaşmıştı: Vanlı kızların yaptığı model uçak havada 20 dakika kalabiliyor Van'ın Erciş ilçesindeki kolejde 10'uncu ve 11'inci sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenci, insansız model uçaklar yaptı. Kumanda ile kontrol edilen model uçaklar, havada 20 dakika kalabiliyor. Ercişli kızların, model uçaklarını Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medyada paylaşması ve baba Özdemir Bayraktar'ın öğrenciler Elif Ayan ve Rüken Ölmez'i İstanbul'daki Teknofest eğitim kampına davet etmesinin ardından Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da kız öğrencileri okullarında ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Erciş'te yaşayan Özel Erciş Final Okulları Koleji'nde 11'inci sınıf öğrencisi Elif Ayan (16) televizyondan izlediği TEKNOFEST yarışmalarından etkilenince model uçak yapmaya karar verdi. Bu fikrini de okulun Kimya Öğretmeni Kadir Karakaş'la paylaşınca, ikili birlikte harekete geçti. Kimya öğretmeni Karakaş, aynı şekilde uçaklara merakı olan 10'uncu sınıf öğrencisi Rüken Ölmez'i (15) de projeye dahil edip, 'Türk Nano Tim' adını verdiği ekibini oluşturdu. Öğrenciler Ayan ve Ölmez, 1 yıl gibi kısa bir sürede kumanda ile kontrol edilen ve havada 20 dakika kalabilen 6 model uçak yapmayı başardı. Öğrencilerin bu başarısı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da dikkatini çekti. Bayraktar, DHA'nın gündeme getirdiği haberi, sosyal medya hesabı olan Telegram'da paylaştı. Bu paylaşım öğrenciler Elif Ayan ile Rüken Ölmez'e büyük mutluluk yaşattı. İnsansız hava aracı yaparak dikkatleri üzerine çeken Elif Ayan, Geçtiğimiz hafta yaptığımız model uçak haber olunca yakın akrabalarım, tanıdıklarım beni arayıp kutladılar. En önemlisi de Selçuk Bayraktar kendi sosyal medya hesabından paylaşınca inanılmaz mutlu oldum. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Bu bağlamda bana maddi, manevi destek olan ailem, hocam Kadir Karakaş ve okul kurucu müdürümüz Abidin Çalışkan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Okula ilk kaydımı yaptırdığımda doktor olmaya karar vermiştim, yalnız bu haber sonrası yaşadığım olumlu tepkiler nedeniyle uçak mühendisi olmak istiyorum dedi. Okul kurucu müdürü Abidin Çalışkan da Geçtiğimiz hafta Elif Ayan ve Rüken Ölmez kızımız kimya hocası Kadir Karakaş'ın yol göstermesi ve destek olmasıyla model uçak yaptılar. Önce simülasyon eğitimi aldıktan sonra yaptıkları insansız hava aracını okul bahçesinde uçurdular. Tabi, bu çalışmaları haber olduktan sonra baya güzel tepkiler aldık. Bizim dahi olarak gördüğümüz TEKNOFEST'in başındaki Selçuk Bayraktar bu haberi sosyal medya hesaplarından paylaşınca çok gururlandık, çok mutlu olduk diye konuştu. Kimya öğretmeni Kadir Karakaş ise, Haberden sonra bize mesajlar geldi çok güzel tepkiler aldık. Selçuk Bayraktar'ın yaptığımız bu çalışmayı sosyal medya hesaplarından paylaşmış. Bu bizi son derece mutlu etti ve çok gururlandık. Bu güzel olay karşısında okulda bulunan öğrencilerimiz bana gelip, hocam bizde uçak mühendisi olmak istiyoruz deyince çok şaşırdım ve çok mutlu oldum dedi. İnsansız model uçak yapan Vanlı kızların 'Selçuk Bayraktar' heyecanı: Sabaha kadar uyumadık Van'ın Erciş ilçesindeki kolejde 10'uncu ve 11'inci sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenci, insansız model uçaklar yaptı. Kumanda ile kontrol edilen model uçaklar, havada 20 dakika kalabiliyor. Ercişli kızlar, model uçaklarının TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük heyecan yaşadı. Öğrencilerden Elif Ayan, heyecandan sabaha kadar uyuyamadığını söyledi.

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