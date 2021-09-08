İBB'den PCR testi kararı: Risksiz olduğunu göstermeyene zorunlu izin

10 Eylül'den itibaren aşısını henüz tamamlamamış veya PCR testi yaptırmamış çalışanlarını uyaran İBB, ''Risksiz olduğunu göstermeyen çalışma arkadaşlarımızı varsa zorunlu yıllık izin veya ücretsiz izne ayırmak zorunda kalacağız'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Eylül itibarıyla yayımladığı genelgeyle çalışanlardan aşı kanıtı istenmesini, aşısı olmayanların PCR testiyle haftada bir izlenmesini ve test sonuçlarının kayıt altında tutulmasını talep etmişti.

Aşısız İBB çalışanları 10 Eylül'den itibaren her pazartesi günü PCR testi vermek zorunda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 10 Eylül'den itibaren çalışanlarına yönelik PCR uygulamasını hayata geçireceğini duyurdu.

İBB, PCR duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

'10.09.2021 tarihinden itibaren tüm çalışma arkadaşlarımızdan açık rıza beyanının alınmasının ardından aşı kartlarını isteyerek kayıt altına alacağız. Aşı olmayan çalışma arkadaşlarımızdan her pazartesi günü son 48 saat içinde yapılmış PCR testini isteyeceğiz. Ayrıca ileriki bir tarihte HES sistemi üzerinden aşı durumunuzu değerlendirmemiz de mümkün olacaktır.

REKLAM

13.09.2021 tarihinden itibaren aşısını henüz tamamlamamış veya PCR testi yaptırmamış, dolayısıyla risksiz olduğunu göstermeyen çalışma arkadaşlarımızı varsa zorunlu yıllık izin veya ücretsiz izne ayırmak zorunda kalacağız. Aşısız personelimizin hastalanma olasılıklarının yüksekliğinin, aşılı personelimizin iş yükünü arttıracak ve iş barışını olumsuz etkileyecek olması bu kararın alınmasında etkendir.

Salgına karşı mücadelede elimizdeki en güçlü silah aşıdır. Sizleri; kendinizin, ailenizin, mesai arkadaşlarınızın, vatandaşlarınızın sağlığı için aşı yaptırmaya davet ediyoruz.''