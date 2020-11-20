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Gündem İBBden toplu taşımada kısıtlama düzenlemesi
İSTANBUL

İBB'den toplu taşımada 'kısıtlama' düzenlemesi

Koronavirüsle mücadele amacıyla uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de uygulanmaya başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Otobüs, metrobüs ve deniz ulaşımı seferlerinde ise değişiklik yapılmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Bu akşamdan itibaren hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, sık aralıkla çalışan hatlarda frekans 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.

İstanbul'da toplu taşımalarda QR kodu devri
GÜNDEM
İstanbul'da toplu taşımalarda QR kodu devri
  • Metro, fünikuler ve tramvay seferlerine, hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek.

İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
KORONAVİRÜS
İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

Teleferik seferleri hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak

Hafta sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 - 00.00 arasında izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09.00-10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. 10.00-20.00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak. Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10.00 - 20.00 saatleri arasında halihazırdaki hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.

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