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İBB'den ücretlerini alamayan özel halk otobüsü sahipleri Saraçhane'de gösteri düzenledi

İstanbul'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş," Biz İETT Genel Müdürlüğüyle ilgili çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü mobbing uyguluyor. 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4,5 milyar lirayı bulmuştur." dedi.

19:15 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden İBB binası önünde protesto gösterisi
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden İBB binası önünde protesto gösterisi

İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, Saraçhane'de toplandı. Burada, pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri, İBB tarafından ücretlerini alamadıklarını, araçlara konulan kameralarla sürekli cezalar kesildiğini ve baskı altına alındıklarını öne sürdü.

"Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır"

Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş, esnafın ödemelerle ilgili problem yaşadığını belirterek,
"İBB bürokratlarıyla 5 yıldır görüşme içerisindeyiz. Fakat her seferinde 'bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek' denildi. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır."
dedi.
İBB ve başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan esnafın isteği olduğuna dikkati çeken Güneş,
"Derhal 5 şirket ve 3 kooperatife ödemelerin zamanında yapılacağı ve içeride biriken 4,5 milyar lira alacağın programlı bir şekilde hangi tarihlerde ödemelerinin yapılacağını esnafa bildirilmesini talep ediyoruz."
diye konuştu.

"İETT mobbing uyguluyor, alacaklar 4,5 milyar lirayı buldu"

Güneş, şunları kaydetti:

"Biz İETT Genel Müdürlüğüyle ilgili çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü mobbing uyguluyor. Araçlarımızda şoförlerimiz çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş. Kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor, bu mobbingin kaldırılmasını talep ediyoruz. İçeride 4 aylık bir ödememiz var. Bu 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4,5 milyar lirayı bulmuştur."

Açıklamanın ardından İBB binası giden temsilciler, yetkililerle görüştü. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, bu ay ekstra 400 milyon liralık bir ödeme yapılacağı sözü alındığı belirtildi.

Öte yandan, 14 Haziran'da tekrar İBB yetkilileriyle toplantı yapılacağı aktarıldı.


CHP'li meclis üyesi Elmas Arus Edanur'un ölümünde İBB dışında herkesi suçladı

5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında, İBB'nin kazdığı çukura düşerek hayatını kaybetmişti. İBB Meclisi'nin mayıs ayı toplantısının 1. oturumunda söz alan CHP'li İBB Meclis Üyesi Elmas Arus, herkesi suçladı; bir tek İBB'yi sorumlu tutmadı. Edanur'un ölümünü kimliğinin olmamasına bağladı. "Edanur'un kimliği yoktu. Üç kardeşinin de kimliği yoktu. Bu neye sebep oldu biliyor musunuz? Edanur'un ölümüne." dedi. Bu konuşma sonrası mikrofonu alan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP Grubuna "Oraya gönderilen taşeron firmanın çalışanı, "Ben burayı kapatamam İSKİ'ye ait" deyip geri döndüğünde, güvenlik görevlisi "Burada insanlar piknik yapıyor tehlike arz ediyor" dediğinde, "Yarın gelsin İSKİ kapatsın" deyip gitmiş. 25 gündür hala bir personelinizi ihmali sebebiyle açığa almadınız. İBB'nin sorumluluğu hakkında tek bir cümle etmedi 10 dakikadır konuşuyor." sözleriyle cevap verdi.


#İETT
#Özel Halk Otobüsü
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Ekrem İmamoğlu
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