İBB'den ücretlerini alamayan özel halk otobüsü sahipleri Saraçhane'de gösteri düzenledi

İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, Saraçhane'de toplandı. Burada, pankart ve dövizler taşıyan araç sahipleri, İBB tarafından ücretlerini alamadıklarını, araçlara konulan kameralarla sürekli cezalar kesildiğini ve baskı altına alındıklarını öne sürdü.

"Derhal 5 şirket ve 3 kooperatife ödemelerin zamanında yapılacağı ve içeride biriken 4,5 milyar lira alacağın programlı bir şekilde hangi tarihlerde ödemelerinin yapılacağını esnafa bildirilmesini talep ediyoruz."

"Derhal 5 şirket ve 3 kooperatife ödemelerin zamanında yapılacağı ve içeride biriken 4,5 milyar lira alacağın programlı bir şekilde hangi tarihlerde ödemelerinin yapılacağını esnafa bildirilmesini talep ediyoruz."

"Biz İETT Genel Müdürlüğüyle ilgili çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü mobbing uyguluyor. Araçlarımızda şoförlerimiz çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş. Kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor, bu mobbingin kaldırılmasını talep ediyoruz. İçeride 4 aylık bir ödememiz var. Bu 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4,5 milyar lirayı bulmuştur."