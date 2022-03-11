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İSTANBUL

İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki: 'CHP zihniyetinde yok etmek var'

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Yıldırım Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki korumaya değer nitelikteki asırlık çınar ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi. Turan "Burada gerçekleşen vahim olayın aslında algıyla yönetilen ve İBB Başkanı'nın reklam panolarını yerleştirmek için mi kesildiğini merak ediyoruz. Yol kenarındaki dikey bahçeleri söküp atmakla başlayan yeşil katliamınız daha kaç bitki ve ağacı kurutacaktır? Bu gidişle 2024'te ardınızda 'yaprakları sizi çılgınlar gibi alkışlayacak' tek bir ağaç dahi bırakmadan gideceksiniz. Her zaman söylediğimiz gibi CHP zihniyetinde yapmak yok, yok etmek var; yaşatmak yok, yok etmek var" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İBBnin Çırağan Caddesindeki ağaçları kesmesine tepki: CHP zihniyetinde yok etmek var
Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki korumaya değer nitelikteki asırlık çınar ağaçları İBB tarafından kesildi.

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Yıldırım Turan iki aylık süreçte 112 tarihi çınar ağacının kesildiği Çırağan Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasında, İBB yönetiminin kamuoyuna bilgilendirme yapmadan Beşiktaş ve İstanbulluların hatıralarında yer etmiş tarihi ağaçları kestiğini söyledi.

  • İBB'nin ağaçların "kanser oldukları gerekçesiyle" kesildiğini açıkladığını aktaran Turan, "Önceki dönem İBB yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre bu ağaçların hastalığı biliniyordu ve tedavi ediliyordu. Alanında uzman personellerin gözetiminde asırlık çınar ağaçlarımızın hayata tutunması için hassasiyetle çalışılıyordu. Ancak görünen o ki reklam ve şov için bol keseden para harcamaktan çekinmeyen CHP'li İBB yönetimi, tarihi çınar ağaçlarının bakım ve tedavi maliyetlerinden kurtulmak için çareyi kökünden kesmekte ve üzerlerini de betonla kapatmakta bulmuş." dedi.

DHA

İmparatorluklara ve nice medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul'un, Fatih, Üsküdar ve Beşiktaş gibi kadim semtlerinde uzun yıllardır bakım ve tedavisi süren çok sayıda çınar ağacı bulunduğunu vurgulayan Turan, "Diğer asırlık çınar ağaçlarının akıbeti de Beşiktaş'ta katledilen çınar ağaçlarımızın sonu gibi mi olacaktır? Yol kenarındaki dikey bahçeleri söküp atmakla başlayan yeşil katliamınız daha kaç bitki ve ağacı kurutacaktır? Bu gidişle, 2024'te ardınızda 'yaprakları sizi çılgınlar gibi alkışlayacak' tek bir ağaç dahi bırakmadan gideceksiniz." ifadesini kullandı.

DHA

"Elinizi nereye atsanız yok ediyorsunuz"

Muhalefetin ağaç kesimine bakış açısının, "biz kesersek, hasta ağaçlardı", başkası keserse "doğa katliamı" şeklinde olduğunu savunan Turan, iki ağacın yeri değiştiğinde ortalığı ayağa kaldıran zihniyetin bu konuya hiçbir tepki vermemesinin de düşündürücü olduğunu dile getirdi.

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Yıldırım Turan.
DHA
AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Yıldırım Turan.
  • İBB'nin Beşiktaş'taki çalışmalarına da değinen Turan, "Dolmabahçe-Levazım tünelini durdurmak ve doldurmak, Barbaros Meydanı'nda üst geçidi yıkmak, Çırağan'daki tarihi çınar ağaçlarını kesmek... Rica ediyoruz bir daha çalışma yapmayın, elinizi nereye atsanız yok ediyorsunuz. Her zaman söylediğimiz gibi CHP zihniyetinde yapmak yok, yok etmek var; yaşatmak yok, yok etmek var." diye konuştu.

DHA

Turan, tarihi ağaçların kesilmesi konusunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak "Burada gerçekleşen vahim olayın aslında algıyla yönetilen ve İBB Başkanı'nın reklam panolarını yerleştirmek için mi kesildiğini merak ediyoruz." dedi.

DHA

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