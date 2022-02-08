Gündem İBBnin durmuş inşaatı mühürlemesine İlim Yayma Vakfından tepki Siyasi malzeme haline dönüştürüldü
İSTANBUL

İBB'nin durmuş inşaatı mühürlemesine İlim Yayma Vakfı'ndan tepki: Siyasi malzeme haline dönüştürüldü

İlim Yayma Vakfı’nın Süleymaniye Camii önünde yaptığı yurt binası ‘silüeti bozduğu’ gerekçesiyle tartışma konusu oldu. Vakıf "Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz" diyerek inşaatı durdurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise inşaatın durdurulmasına rağmen vakıf binasını mühürledi. Konuyla ilgili konuşan İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, "Bunun bir siyasi malzeme haline dönüştürülmesi en istemediğimiz şeydi." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
İBBnin durmuş inşaatı mühürlemesine İlim Yayma Vakfından tepki: Siyasi malzeme haline dönüştürüldü
İBB, İlim Yayma Vakfı'nın durdurulan inşaatını mühürledi

İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan yurt binasının Süleymaniye Camii'nin siluetini kapatması tartışmalara neden oldu.

Tartışmaların ardından İlim Yayma Vakfı bir açıklamada bulunarak inşaatın durdurulduğunu belirtti. İBB ekipleri ise inşaatın durdurulmasına rağmen binayı mühürledi.

"DURMUŞ BİR İNŞAATIN MÜHÜRLENMİŞ OLMASINI KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, inşaatın durdurulduğunu vurgulayarak, "Konu sosyal medyada yayıldıktan sonra iki kez açıklama yaptık. Açıklamada, 'inşaatın Süleymaniye silüetine hiçbir şekilde zarar vermemesi gerektiğini kabul ediyoruz' diye belirttik. Sosyal medyadaki tepkileri anlayışla karşıladığımızı belirtmiş, inşaatı durdurduğumuzu söylemiştik. Açıklamalarımızı yaptıktan sonra inşaatı durdurduk. Hal böyleyken durmuş bir inşaatın mühürlenmiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Öte yandan biz bir vakıfız. Çalışmalarımızı vakfımızın amaçları doğrultusunda yapıyoruz. Hiçbir şekilde siyasi polemiklerin tarafı olmayacağız. Süleymaniye konusunda hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımızla aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Bizi uyaran vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim inşaatımızın gölgesi dahi Süleymaniye'nin üstüne düşmeyecek. İnşaatı zaten durdurmuş ve kurulların alacağı karara uyacağımızı söylemiştik. Bunun bir siyasi malzeme haline dönüştürülmesi en istemediğimiz şeydi. Bundan sonra biz bu konuda açıklama yapmayacağız. Vakfımızın inşaatı ile ilgili mimari açıdan çalışmaları yapacağız ve Süleymaniye'nin kubbelerinden görünen görüntüleri ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

"SÜLEYMANİYE'NİN KUBBELERİNİ AŞAN BİR BİNA OLMAYACAK"

İnşaatın Süleymaniye Camii'nin manzarasını kapatmayacağını belirten Alan, "Orası bize yurt yapmak şartıyla bağışlanmış bir yer yurt yapılsa dahi hiçbir şekilde Süleymaniye'nin kubbelerini aşan bir bina olmayacak. Hiç kimse Süleymaniye'nin bahçesinden baktığında o görüntüyü görmeyecek. Biz onunla ilgili projemize ilgili kurulların kararları doğrultusunda hareket edeceğiz. Süleymaniye'de tek bir bina yok, orayı çerçeveleyen onlarca bina var. Kamuoyunun Süleymaniye'yi tartışması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İBB'nin durmuş inşaatı mühürlemesine İlim Yayma Vakfı'ndan tepki: Siyasi malzeme haline dönüştürüldü
OYNAT 00:58
İBB'nin durmuş inşaatı mühürlemesine İlim Yayma Vakfı'ndan tepki: Siyasi malzeme haline dönüştürüldü
İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye Camii önünde yaptığı yurt binası 'silüeti bozduğu' gerekçesiyle tartışma konusu oldu. Vakıf 'Süleymaniye'nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz' diyerek inşaatı durdurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise inşaatın durdurulmasına rağmen vakıf binasını mühürledi. Konuyla ilgili konuşan İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, 'Bunun bir siyasi malzeme haline dönüştürülmesi en istemediğimiz şeydi.' ifadelerini kullandı.

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