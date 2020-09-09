​İBB'nin Emirler Mescidi arazisine diktiği heykel tepkiler üzerine kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar vermişti. Kurul tarafından tescili yapılan Emirler Mescidi'nin projesi çizilmesine rağmen İBB'nin mescidin bulunduğu alana kaçak heykel diktiği ortaya çıkmıştı.
Gelen tepkiler üzerine izinsiz dikilen heykel kaldırıldı.
İBB'nin tarihi bölgeye diktiği heykel için ne kadar para harcadığı büyük merak konusu oldu.