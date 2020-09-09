Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İBBnin Emirler Mescidi arazisine diktiği heykel tepkiler üzerine kaldırıldı
İSTANBUL

İBB'nin Emirler Mescidi arazisine diktiği heykel tepkiler üzerine kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sirkeci’de bulunan, korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilen Emirler Mescidi alanına heykel dikmişti. Büyük tepki toplayan uygulama sonrası heykel kaldırıldı.

Haber Merkezi Diğer
​İBB'nin Emirler Mescidi arazisine diktiği heykel tepkiler üzerine kaldırıldı
​İBB'nin Emirler Mescidi arazisine diktiği heykel tepkiler üzerine kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar vermişti. Kurul tarafından tescili yapılan Emirler Mescidi'nin projesi çizilmesine rağmen İBB'nin mescidin bulunduğu alana kaçak heykel diktiği ortaya çıkmıştı.

İBB, Sirkeci'deki Emirler Mescidi arazisine heykeli dikti
GÜNDEM
İBB, Sirkeci'deki Emirler Mescidi arazisine heykeli dikti

İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na Atatürk heykeli
GÜNDEM
İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na Atatürk heykeli

Gelen tepkiler üzerine izinsiz dikilen heykel kaldırıldı.

İBB'nin tarihi bölgeye diktiği heykel için ne kadar para harcadığı büyük merak konusu oldu.

İzmir’de dağıtılan Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli büyük tepki topladı: CHP'li Başkan Gruşçu’yu topa tuttular
GÜNDEM
İzmir’de dağıtılan Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli büyük tepki topladı: CHP'li Başkan Gruşçu’yu topa tuttular

Balmumu komedisi: Çorlu Belediyesi Başkanı Sarıkurt borç kredisiyle heykel aldı
GÜNDEM
Balmumu komedisi: Çorlu Belediyesi Başkanı Sarıkurt borç kredisiyle heykel aldı

Abone Ol Google News
Rumların Akıncısı

Rumların Akıncı'sı

​Seçimler öncesi stratejisini "Türkiye düşmanlığı" üzerine kurdu.
İlk etkinlik 12 Eylülde

İlk etkinlik 12 Eylül'de

​Yassıada'daki ilk etkinlik milli irade.
Myanmardasoykırım itirafı

Myanmar'da
soykırım itirafı

​Müslümanları öldürüp toplu mezarlara gömdük, köyleri haritadan sildik.
İki yüz on bin<br>kahraman aranıyor

İki yüz on bin
kahraman aranıyor

​SMA Tip-1 hastası 17 aylık Demir Ali bebek yardım bekliyor.
Alışveriş ve tatilde<br>önceliğimiz güven

Alışveriş ve tatilde
önceliğimiz güven

​'Benim Markam' online alışveriş ve tatil platformlarını ele aldı.
Elleri kanlı<br>veliaht prensler

Elleri kanlı
veliaht prensler

​Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de savaş suçu işledi.

PKK'ya<br>ortak operasyon

PKK'ya
ortak operasyon

​Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma.
Suç<br>duyurusu yağdı

Suç
duyurusu yağdı

​Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi.
Libya canisine<br>Alman koruması

Libya canisine
Alman koruması

​Almanya sayesinde Libya'daki yeni katliamlar için fırsat buldu.
Aman dikkat

Aman dikkat

​O klinikler korona servisleri kadar riskli.
8 yıl<br>hapis istemi

8 yıl
hapis istemi

​Genç kadına hakaretler edip aracın ön camını kırmıştı.
Üç ilden flaş karar

Üç ilden flaş karar

Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak.
Gıda terörüne geçit yok

Gıda terörüne geçit yok

Tekirdağ'da ​1,5 tonluk ürünü piyasaya süreceklerdi.
Almanya'ya <br>net mesaj

Almanya'ya
net mesaj

​'Türkiye, oldubittiye müsaade etmeyecek.'
MİT mensuplarını <br>ifşa davasında karar

MİT mensuplarını
ifşa davasında karar

Barış Pehlivan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Test sayısı <br>8 milyonu geçti

Test sayısı
8 milyonu geçti

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.