İBB'nin gece toplu taşımalara çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor İBB'nin toplu taşımalara gece 00.30'dan itibaren uygulamaya koyduğu çift tarife vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Çift tarifenin bütçelerini zorladığını belirten vatandaşlar tek tarifeye dönülmesi için İBB'ye çağrıda bulundu. İstanbul'da normal zamanlarda 7.67 TL olan toplu taşıma ücretleri gece saatlerinden itibaren 15 TL olarak uygulanıyor.

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