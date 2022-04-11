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Gündem İBBnin gece toplu taşımalara çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor
POLİTİKA

İBB'nin gece toplu taşımalara çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor

İBB'nin toplu taşımalara gece 00.30'dan itibaren uygulamaya koyduğu çift tarife vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Çift tarifenin bütçelerini zorladığını belirten vatandaşlar tek tarifeye dönülmesi için İBB'ye çağrıda bulundu. İstanbul'da normal zamanlarda 7.67 TL olan toplu taşıma ücretleri gece saatlerinden itibaren 15 TL olarak uygulanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin gece toplu taşımalara çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor
Foto: Arşiv.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 30 Ağustos 2019 tarihi itibari ile başlanan gece metrosunda çift ücret tarifesi bundan böyle bütün toplu taşımalarda uygulanacak. 7.67 TL olan tek biniş yerine kullanıcıların kartından 15 TL kesilecek.

  • İBB tarafından uygulanmaya başlanılan gece tarifesi Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan geceler ile resmi tatil günleri öncesindeki gecelerde, 20 dakika sefer aralığında gerçekleştiriliyor. Gece sefer tarifesinin başlangıcı olan saat 00.30 itibari ile turnikelerden geçiş için kart okuması yaptırıldığında ilgili kartın dahil olduğu tarife üzerinden çift geçiş ücreti tahsil ediliyor.


VATANDAŞIN BÜTÇESİNİ ZORLUYOR

Çift tarifenin bütçelerini çok zorladığını belirten vatandaşlar, durumun bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu. Çift tarife yüzünden gece işine giden vatandaşlar, durumun tek tarifeye indirilmesini istedi.

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