Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün İstanbulkart ücretlerine zam Öğrenci, tam, mavi kart ne kadar oldu?
ÖZGÜN HABERLER

İstanbulkart ücretlerine zam! Öğrenci, tam, mavi kart ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yapılan zam sonrası araştırmalar da başladı. Öğrenci akbili ne kadar oldu? İstanbulkart ne kadar? Otobüs, metrobüs ne kadar oldu?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İETT zammı sonrası İstanbulkart ücretleri kaç TL oldu?
istanbulkart ücretleri

İstanbul'da ulaşıma zam konusu gündem olurken, tartışmalar da beraberinde gelmişti. Bugün yapılan açıklama ile ulaşıma zam kararı açıklandı. Peki, Zam sonrası İETT akbil kaç TL oldu? İETT İstanbulkart tek geçiş ücreti ne kadar?

İSTANBULKART NE KADAR OLDU?

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi. Buna göre tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.

OTOBÜS, METROBÜS FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fiyatlar tam bilet fiyatı 5,48'den 7,67'ye, öğrenci bileti 2.67 liradan 3.74'e çıktı. Tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109'a, taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e yükseldi. Okul servis ücreti (0-1 km) 396 liradan 554 liraya yükseldi.

İstanbul'da taksi indi-bindi ücretleri değişti! Taksilerde yeni tarife nasıl?
ÖZGÜN
İstanbul'da taksi indi-bindi ücretleri değişti! Taksilerde yeni tarife nasıl?
Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

​Meteorolojiden art arda uyarılar.
Orucunu açtı Devler Ligine damga vuruyor

Orucunu açtı
Devler Ligi'ne damga vuruyor

​Real Madrid'in Müslüman futbolcusu Devler Ligi'nde yıldızlaştı.
Onun Gibinin altıncı bölümü yayında: O Muhammedül Emindi

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

​ABD Dışişleri Bakanlığı: Çıkarlarımızla uyumlu.

Düdük çalacak <br>yeri buldu!

Düdük çalacak
yeri buldu!

​Süper Lig'den kovulmuştu yeni ligine gidiyor.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Kimse yüzüne bakmıyor

Kimse yüzüne bakmıyor

Dünya yıldızı futbola veda edebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslendi.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.