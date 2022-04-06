İstanbulkart ücretlerine zam! Öğrenci, tam, mavi kart ne kadar oldu?

İstanbul'da ulaşıma zam konusu gündem olurken, tartışmalar da beraberinde gelmişti. Bugün yapılan açıklama ile ulaşıma zam kararı açıklandı. Peki, Zam sonrası İETT akbil kaç TL oldu? İETT İstanbulkart tek geçiş ücreti ne kadar?

İSTANBULKART NE KADAR OLDU?

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi. Buna göre tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.

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OTOBÜS, METROBÜS FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fiyatlar tam bilet fiyatı 5,48'den 7,67'ye, öğrenci bileti 2.67 liradan 3.74'e çıktı. Tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109'a, taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e yükseldi. Okul servis ücreti (0-1 km) 396 liradan 554 liraya yükseldi.