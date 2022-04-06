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İstanbul'da taksi indi-bindi ücretleri değişti! Taksilerde yeni tarife nasıl?

İstanbul'da taksi tarifleri değişti. İETT zamlı ücretler vtandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bugün yapılan açıklama sonrası yeni ücretler açıklandı. Peki, İstanbul Taksi kaç TL? Zam sonrası İstanbul Taksi ücreti kaç TL oldu? İşte İstanbul güncel taksi indi- bindi ücreti...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda taksi indi bindi ücreti kaç TL oldu, ne kadar arttı?
TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETLERİ

İstanbul'da ulaşıma zam yapılıp yapılmadığı ve taksilerde uygulanacak son fiyatlar merak edilmeye başlandı. Peki, İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi mi, kısa mesafe ne kadar?

İSTANBUL TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında elektronik bilet, taksi, taksi Taksi ve taksi ücretlerine yüzde 40'lık zam teklifi kabul edildi.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi. Buna göre tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.

İBB yönetimi 4 Nisan'daki oturumda çıkan ret kararının üzerinden iki gün geçtikten sonra UKOME toplantısı düzenledi. Oturum İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İBB yönetiminin hazırladığı zam teklifi, bu kez yapılan müzakerelerin ardından revize edilerek oya sunuldu. Teklifte yüzde 40 civarında zam önerildi. Öneri kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma son zam 1 Ocak 2022'de yapılmıştı.

YENİ TARİFEYE GÖRE ÜCRETLER

Yeni tarifeye göre tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye çıktı. Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye, sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye, taksi kısa mesafe ücreti ise 20 TL'den 28 TL'ye çıktı. Taksilerde 3.75 olan indi-bindi ücreti 5.25 lira oldu.

Okul servis ücretlerinde ise 0-1 km ücreti 396 TL'den 554 TL'ye, personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye çıktı.

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