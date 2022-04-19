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Gündem İBBnin geçen hafta törenle hizmete aldığı metrobüs bugün yolda kaldı
İSTANBUL

İBB'nin geçen hafta törenle hizmete aldığı metrobüs bugün yolda kaldı

Toplu taşımalarda yaşanan arızalar nedeniyle vatandaşı mağdur eden İBB, 1 hafta önce metrobüs filosuna 30 metrobüs daha kattı. Törenle hizmete alınan A-5004 kodlu yeni metrobüslerden biri bugün Cevizlibağ istikametinde arızalandı. Yolcular dumanların yükseldiği metrobüsten apar topar indirilerek başka bir metrobüse yönlendirildi. Yaşanan anları görüntüleyen bir vatandaş "Yeni aldıkları metrobüs, yazık." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin geçen hafta törenle hizmete aldığı metrobüs bugün yolda kaldı
metrobüs

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta filosuna 30 metrobüs daha kattı. Arızalan toplu taşıma araçlarıyla vatandaşın tepkisini çeken İBB, yeni metrobüsleri törenle hizmete aldı. İBB Başkanı Ekrem İmmaoğlu'nun da sosyal medya hesabından reklamını yaptığı A-5004 kodlu yeni metrobüslerden biri bugün Cevizlibağ istikametindeyken arızalandı. Yolcular dumanların yükseldiği metrobüsten apar topar indirildi.

YOLCULAR BİR SÜRE METROBÜS YOLUNDA YÜRÜDÜ

Mağdur olan vatandaşlar bir süre metrobüs yolunda yürüdükten sonra, arkadan gelen başka bir metrobüse binerek yollarına devam etti. Arızalanan metrobüs ise servise çekildi.

"YENİ ALDIKLARI METROBÜS, YAZIK"

Yaşanan anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken vatandaşın, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık.” diyerek tepkisini dile getirdiği duyuldu.

İBB'nin yeni aldığı metrobüsler bir hafta bile dayanamadı
OYNAT 00:25
İBB'nin yeni aldığı metrobüsler bir hafta bile dayanamadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 1 hafta önce aldığı yeni metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirildi.

İBB'nin 1 hafta önce düzenlediği programla filosuna kattığı 30 metrobüsten birisi olan 'A-5004' kodlu yeni araç, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalandı.

Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsü durdurup kapıları açan sürücü, yolcuları indirdi.

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