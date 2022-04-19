İBB'nin geçen hafta törenle hizmete aldığı metrobüs bugün yolda kaldı

Ekonomi

Bayram ikramiyesi artacak mı?: Bakan Bilgin ödeme yapılacak miktarı ve zamanı açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak "Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira." dedi.