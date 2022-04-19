İBB'nin geçen hafta törenle hizmete aldığı metrobüs bugün yolda kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta filosuna 30 metrobüs daha kattı. Arızalan toplu taşıma araçlarıyla vatandaşın tepkisini çeken İBB, yeni metrobüsleri törenle hizmete aldı. İBB Başkanı Ekrem İmmaoğlu'nun da sosyal medya hesabından reklamını yaptığı A-5004 kodlu yeni metrobüslerden biri bugün Cevizlibağ istikametindeyken arızalandı. Yolcular dumanların yükseldiği metrobüsten apar topar indirildi.
YOLCULAR BİR SÜRE METROBÜS YOLUNDA YÜRÜDÜ
Mağdur olan vatandaşlar bir süre metrobüs yolunda yürüdükten sonra, arkadan gelen başka bir metrobüse binerek yollarına devam etti. Arızalanan metrobüs ise servise çekildi.
"YENİ ALDIKLARI METROBÜS, YAZIK"
Yaşanan anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken vatandaşın, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık.” diyerek tepkisini dile getirdiği duyuldu.