Gündem İBBnin geçtiğimiz hafta açılışını yaptığı Dudullu-Bostancı metro hattında arıza
İSTANBUL

İBB'nin geçtiğimiz hafta açılışını yaptığı Dudullu-Bostancı metro hattında arıza

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Altılı masa liderleriyle birlikte geçtiğimiz hafta açılışını gerçekleştirdiği Dudullu-Bostancı metro hattında arıza meydana geldi. Açıldığı günden bu yana peş peşe yaşanan arızalar sebebiyle mağdur olan vatandaşlar, duruma isyan etti. Tepkisini sosyal medyadan dile getiren bir vatandaş, "Dudullu-Bostancı metrosu her gün arıza yapacaksa neden açıldı?" diye sordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin geçtiğimiz hafta açılışını yaptığı Dudullu-Bostancı metro hattında arıza
Dudullu-Bostancı metro hattında arıza meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Dudullu-Bostancı metro hattının açılışını gerçekleştirdi.

YENİ AÇILAN METRO HATTINDA ARIZA

İmamoğlu'nun Altılı masa liderleriyle birlikte açılışını gerçekleştirdiği metro hattında arıza meydana geldi. Açıldığı günden bu yana peş peşe yaşanan arızalar sebebiyle mağdur olan vatandaşlar duruma isyan etti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YÜZDE 70'LİK İLERLEME İLE DEVRETMİŞTİK

Dudullu-Bostancı metro hattına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bostancı- Dudullu metro hattının açılışını yapacaklar biz 2019 yılında burayı da yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik. Aradan 4 yıl geçti bugün bitiriyorlar. Buna da şükür diyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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