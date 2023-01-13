İBB'nin geçtiğimiz hafta açılışını yaptığı Dudullu-Bostancı metro hattında arıza İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Altılı masa liderleriyle birlikte geçtiğimiz hafta açılışını gerçekleştirdiği Dudullu-Bostancı metro hattında arıza meydana geldi. Açıldığı günden bu yana peş peşe yaşanan arızalar sebebiyle mağdur olan vatandaşlar, duruma isyan etti. Tepkisini sosyal medyadan dile getiren bir vatandaş, "Dudullu-Bostancı metrosu her gün arıza yapacaksa neden açıldı?" diye sordu.

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