İBB'nin geçtiğimiz hafta açılışını yaptığı Dudullu-Bostancı metro hattında arıza

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Dudullu-Bostancı metro hattının açılışını gerçekleştirdi.
YENİ AÇILAN METRO HATTINDA ARIZA
İmamoğlu'nun Altılı masa liderleriyle birlikte açılışını gerçekleştirdiği metro hattında arıza meydana geldi. Açıldığı günden bu yana peş peşe yaşanan arızalar sebebiyle mağdur olan vatandaşlar duruma isyan etti.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YÜZDE 70'LİK İLERLEME İLE DEVRETMİŞTİK
Dudullu-Bostancı metro hattına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bostancı- Dudullu metro hattının açılışını yapacaklar biz 2019 yılında burayı da yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik. Aradan 4 yıl geçti bugün bitiriyorlar. Buna da şükür diyoruz." ifadelerini kullanmıştı.