Gündem İBBnin izinsiz kurduğu büfe iki belediyenin zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi
İSTANBUL

İBB'nin izinsiz kurduğu büfe iki belediyenin zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kurduğu büfe İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile Güngören Belediyesi zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi. Büfeyle ilgili İBB'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi DHA
İBB tarafından izinsiz kurulan büfe.
İBB tarafından izinsiz kurulan büfe.

Geçtiğimiz salı gece saatlerinde Güngören Abdurrahman Nazif Gürman Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Merter Metro istasyonu ve otobüs durağının yanında İBB ekipleri tarafından bir büfe kuruldu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi. İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.

DHA
İBB ile Güngören Belediyesi ekipleri büfe nedeniyle karşı karşıya geldi.

Resmi belge ve izin belgesi ibraz edilmedi



Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, "Bu büfenin buraya koyulması için Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla beraber belediyemize herhangi bir resmi belge ve izin belgesi ibraz edilmemiştir. Büfenin buradan kaldırılması benim görevim olduğu için buradayım. Büfenin Büyükşehir Belediyesine veya iştiraklerine ait olduğu ile ilgili bize bilgi verilmediği için iki belediye zabıtaları olarak buradayız" dedi. Akgün, "Biz bu büfe 500 metre ileride Metro ve Metrobüs üst geçidinin ayağında Güngören tarafında yine aynı şekilde gece yarısı bırakılmış, biz yine görevimizi yapmak üzere oraya gitmiş ve Büyükşehir zabıtaları ile karşı karşıya gelmiştik. Ancak karşılıklı istişareler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri aynı büfeyi alıp uzaklaştılar. Yaklaşık bir ay sonra aynı büfe izin belgesi ibraz edilmeden buradaki yeşil alana bırakıldı. Büfenin kaldırılması için buradayız. Biz görevimizi ifa etmek için gerekli kişilerle irtibat kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Büfeyle ilgili İBB'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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