İBB'nin 'kaynak alındı' iftirası tescillendi: T3 Vakfı açtığı bir davayı daha kazandı
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İBB'den para alındığı iddialarına ilişkin, "Bir kez daha yargı, T3 Vakfı'mızın İBB'den bir kuruş dahi nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi” diyerek davayı kazandıklarını duyurdu. T3 Vakfı, daha önce yaptığı gibi bu kez de davadan kazandığı 30 bin TL'yi, 'kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi amacıyla' iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğini açıkladı.
Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yardım aldığı ile ilgili yapılan haberlere ve açıklamalara karşı açtığı iftira davasını kazandığını açıkladı.
'BİR İFTİRA DAHA HUKUKTAN DÖNDÜ'
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Vakfımıza yönelik İBB’den yardım aldığımıza dair iftiralar hakkında açtığımız tazminat davalarından biri daha sonuçlandı.
'ÖĞRENCİLERE BURS VERECEĞİZ'
Bölge Adliye Mahkemesinin kesinleşmiş mahkeme kararına göre vakfımıza ödenecek 30 bin TL tazminatı -daha önce açıkladığımız gibi- mesleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz” ifadeleri yer aldı.
Dava sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, T3 Vakfının paylaşımına şu notu düştü:
"Bir kez daha yargı, T3Vakfi'mızın İBB'den 𝐛𝐢𝐫 𝐤𝐮𝐫𝐮𝐬̧ 𝐝𝐚𝐡𝐢 nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi! Yalan büyük ama cezası küçük olunca yalanın da iftiranın da önünü almak mümkün olmuyor...
➤Atılan iftira: ❝41 milyon lira aldılar❞ ➤Cezası 30 bin lira..."
"FAALİYETLER KENDİ BÜTÇEMİZDEN KARŞILANMAKTADIR"
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, kurucu ve yöneticileri dışında kimseden bağış, yardım, ayni yardım, nakdi destek vb. kabul etmemektedir. Yürütmekte olduğu faaliyetlerin tamamı kendi bütçesinden karşılanmaktadır."
❝Bir kez daha❞ yargı, @T3Vakfi'mızın İBB'den 𝐛𝐢𝐫 𝐤𝐮𝐫𝐮𝐬̧ 𝐝𝐚𝐡𝐢 nakdi veya ayni yardım almadığını tescilledi!
Yalan büyük ama cezası küçük olunca yalanın da iftiranın da önünü almak mümkün olmuyor...