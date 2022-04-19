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Gündem İBBnin Ramazan kolisi ulaştırdığı kadının alkollü paylaşımları ortaya çıktı
POLİTİKA

İBB'nin Ramazan kolisi ulaştırdığı kadının alkollü paylaşımları ortaya çıktı

İBB'nin hayırsever vatandaşlardan yardım isteyerek dağıttığı gıda kolilerinden birini alkollü parti görüntüleri paylaşan bir kişiye verdiği ortaya çıkmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından gıda yardımı yapılan bir kişinin daha alkollü paylaşımları ortaya çıktı. Yakın tarihlerde alkol içtiği görüntüleri yayınlayan Yeşim isimli sosyal medya kullanıcısının, aldığı gıda yardımını paylaşarak İmamoğlu ve İBB çalışanlarına teşekkür ettiği görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin Ramazan kolisi ulaştırdığı kadının alkollü paylaşımları ortaya çıktı
Alkollü paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayında 150 bin aileye gıda kolisi yardımında bulunacaklarını duyurmuş ve ardından "İhtiyacı olana elindeki imkanla yardım etmek isteyen herkesi İBB ile irtibata geçmeyi davet ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz gün belediyenin Ramazan kolisi ulaştırdığı bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı alkollü parti paylaşımı büyük tepki çekti. İBB yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama gelmezken akıllara "İBB gıda yardımında bulunacağı kişileri araştırmıyor mu?" sorusu geldi.

ALKOLLÜ PAYLAŞIMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada İBB'ye güvenerek bağışta bulunan hayırseverleri kızdıracak bir görüntü daha paylaşıldı. Belediyenin gıda yardımında bulunduğu Yeşim isimli bir kadının alkol tükettiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Yakın tarihlerde alkol içtiği görüntüleri yayınlayan Yeşim isimli sosyal medya kullanıcısının, aldığı gıda yardımını paylaşarak İmamoğlu ve İBB çalışanlarına teşekkür ettiği görüldü.

İBB’nin Ramazan etkinlikleri tepkilerin odağında
OYNAT 01:25
İBB’nin Ramazan etkinlikleri tepkilerin odağında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Yenikapı'da düzenlediği Ramazan etkinlikleri yine gündemde. Daha önce “Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde” şarkısının çalındığı etkinliklerde şimdi de konser havasında eğlenceli şarkılar söylenmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.


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