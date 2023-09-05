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İBB'nin sapkınlık sergisiyle ilgili harekete geçildi: Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan ve büyük tepki çeken "Ortadan Başlamak" sergisine ilişkin "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

12:00 . 5/09/2023 Salı
AA
İBB'nin 'Ortadan Başlamak' adlı sözde sergisi.

İBB'nin 'Ortadan Başlamak' adlı sözde sergisi.

Başsavcılık, İBB tarafından
Artİstanbul
Feshane'de açılan "Ortadan Başlamak" sergisine ilişkin Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusu üzerindeki incelemesini tamamladı.

Başsavcılıkça, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İBB Kültür A.Ş'den bir yetkilinin ifadesine başvuruldu.

Bu kişinin ifadesinde sorumlu kişinin kendisi olmadığını söylemesi üzerine savcılık, İBB Başkanlığı Genel Sekreterliğine yazı yazarak, sergideki resimlerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yazıda, serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek ivedilikle savcılığa bildirilmesi istendi.

İBB'nin sorumluları bildirmesinin ardından savcılığın bu isimlerin ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, sergiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, İBB tarafından açılan sergide çıplaklık ve müstehcenlik içeren figür, heykel, fotoğraf ve resimlerin bulunduğu aktarılmıştı.

İBB yetkililerinin "dini değerlere hakaret ve aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması istenilen dilekçede ayrıca serginin kapatılması talep edilmişti.



#Artİstanbul
#İbb
#Soruşturma
#Ortadan Başlamak
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