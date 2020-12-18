İBB’nin sözde Şeb’i Arus programında kadın-erkek sema yaptı Kuran’ı Kerim Türkçe okundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sevgi ve hoşgörünün sembolü Mevlana’nın vefat yıl dönümünde, Şeb-i Arus töreni düzenledi. Öldüğü güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' diyen Mevlana’nın Hakk’a yürüyüşünün 747'inci gecesi için düzenlenen etkinlik, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladığı etkinlikte mevlevi ayini olarak bilinen zikir, kadın ve erkek semazenler tarafından aynı anda birlikte icra edildi.

İBB’nin Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı (EMAV) ile birlikte düzenlediği törende sema ayini kadın semazenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu durum akıllara geçmişte de tartışmalara konu olan kadın semazen olur mu? Kadın-erkek bir arada sema yapılır mı sorularını yeniden alevlendirdi.

REKLAM

Mevleviliğin öncülerinden Hüseyin Dede Efendi, kadınların Mevleviliğe intisap ettiklerini lâkin çileye soyunmadıklarını, özel kıyafetleri olmadığını belirtiyor.

Ayrıca, Abdülbaki Gölpınarlı’nın “Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik” adlı kitabında; “Kadınlar âyin-i cem’lere alınmazlardı ve tekkede yapılan mukabeleleri (o günün geleneğine uyarak) kafes dâiresinden seyrederlerdi. Hâtûnlara sikke yerine arakıye tekbîrlenirdi. Arada bir sikke verildiği de olurdu. Kadınlar, sema’ meşk edebilirlerdi ve bazen de kadınlar, erkeklerin bulunmadığı meclislerde kendilerinden olan sâzendelerin yahut yaşlı dedelerin bir kaçının ney ve kudümleri eşliğinde, kendi aralarında semâ’ meclisleri tertip ederlerdi.” ifadeleri ile kadınların mevlevi ayini yapma şekillerini anlatıyor.

"Atatürk ilahileri ve Mevlevi ayinleri hazırlıyoruz"

İBB'nin Mevlana'nın vefatının 747'inci gecesine özel hazırladığı etkinlikte sema ayini, 1998 yılında kurulan Evrensel Mevlana Aşıkları Derneği (EMAV) çatısı altında bulunan Çağdaş Mevlana Aşıkları Topluluğu tarafından gerçekleştirildi.

REKLAM

Uzun yıllardır benzer etkinliklerde yer alan EMAV tarafından daha önce konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Hz. Mevlâna döneminde de kadın semazenler vardı. Ama ne yazık ki, erkekler ile birlikte semâ yapamıyorlardı. Şimdi buna engel yok. Hz. Muhammed ve Hz. Mevlâna ilerici ve reformcuydular. Hep cehaletle savaştılar. Şimdi bunu yadırgamanın anlamı yok. Kadın-erkek bir arada yapılan semâ törenlerimiz tüm dünyada izleniyor. Grubumuz ilahiler, Atatürk ilahileri ve Mevlevi ayinleri hazırlayıp icra ediyor” ifadelerine yer verilmişti.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda etkinlikte yer alan grup, düzenlemiş olduğu konferans, seminer, konser ve sema törenleri sergiliyor.

EMAV, 1993 yılından bu yana her 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen yazılıp bestelenmiş olan “Atatürk İlahileri”ni ve “Atatürk Sema Ayini”ni icra ediyor.

REKLAM

Sosyal medyada tepki çekti

Etkinliği izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı kadın-erkek sema gösterisi ve Kur'an-ı Kerim'in türkçe okunmasına tepki gösterdi.

"Ben yaşadıkça Kur'an'ın kölesiyim, ben, Muhammed Mustafa'nın(sas) yolunun tozuyum, biri benden bundan başkasını naklederse, ondan da, o sözden de şikâyetçiyim..."



Hazret-i Mevlana Celaleddin-i Rumi(k.s)#sebiarus #Mevlana @MehmetNuriErsoy

@u_ibrahim_altay pic.twitter.com/GIxDoF0B3X — Şebiarus 2020 (@sebiarus2020) December 17, 2020

Sema Tiyatrosu diyorum çün ki yıllardır 7 - 17 Aralık Hazreti Mevlana Anma Haftası programlarına hizmet etmiş birisi olarak Mevlevi kültürünü ve Sema Mukabelesinin icra, idare ve sevkini çok iyi bildiğim için yayınlamış olduğunuz müzikal tiyatronun ayinle alakası olmadığı için, REKLAM December 17, 2020

Ayini tiyatro gösterisine benzetenlerin yanı sıra bu durumu dini ve milli değerlerimize karşı yapılmış sabotaj olarak nitelendirenler de oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dün akşam düzenlediği sözde Şeb-i Arus programında Kuran-ı Kerim Türkçe okutulmuş ve Mevlevi geleneğinde asla olmayan kadın-erkek beraber sema yaptırılmıştır. Dini-Milli değerlerimizi sabote eden @istanbulbld sini kınıyorum. pic.twitter.com/0AUUfU79QS — Ender Çınar (@ender_cinar) December 18, 2020