İBB'nin temeli atıp çürümeye terk ettiği projeyi Sultangazi Belediyesi devralacak

"Bir müddet sonra 'Mülkiyeti bize devredin. Bir kullanım protokolü yapalım. Bir kısmını Büyükşehir kullansın, bir kısmını ise Sultangazi Belediyesi kullansın.' dediler. Bunların hepsi idari problemler. Kaldı ki ilk protokolde herhangi bir şekilde bu tür şeyler yazılmamış. 'Yeni bir protokol yapalım ve kullanım haklarını da bize devredin.' teklifinde bulundular. Biz de Sultangazi Belediyesi'nin mülkü olan bir yeri İBB'ye devredemeyeceğimizi ama belediyenin 39 ilçeye hizmet görevi bulunduğunu ve bu işin tamamlaması gerektiğini onlara ifade ettik. Nihayetinde yapamadılar.