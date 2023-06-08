İBB'nin temeli atıp çürümeye terk ettiği projeyi Sultangazi Belediyesi devralacak

Gazi Mahallesi
Mevcut İBB yönetiminin projede bir ilerleme sağlamadığını dile getiren Dursun, şöyle devam etti:
- "İnşaat aynı seviyede diyebileceğimiz şekilde kaldı. Artık 4,5 yıla doğru gidiyoruz. Ne yazık ki bina İBB ve Ekrem İmamoğlu tarafından çürümeye terk edilmiş bir halde. Projeyi, tamamlanması için her ilçe meclisi toplantısında gündeme getiriyoruz. Çünkü Gazi Mahallesi'nin de hizmete ihtiyacı var. Siyaseten şunu söyleyelim; Biz Gazi Mahallesi'nde yüzde 20 oy alıyoruz, CHP yüzde 80 oy alıyor. Dolayısıyla buradaki hizmet, halka hizmettir. Siyasi olarak da meseleye bakmayın. Burasının mülkiyeti Sultangazi Belediyesi'ne aittir. Ancak bir protokolle yapımı İBB'ye devredilmiştir."
Projeye ilişkin İBB tarafından çeşitli bahane ve zorluklar çıkarıldığını belirten Dursun, başlangıçta 4+2 kat şeklinde planlanan binanın 1 katının teknik sıkıntılar gerekçe gösterilerek iptal edildiğini aktardı.
"İBB 39 ilçede halkımıza hizmet etmek zorunda"
Abdurrahman Dursun, İBB yönetiminin taleplerinin bununla da kalmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
Projenin temel aşamasında bulunduğunu ve devir işlemlerinin ardından yeniden ihaleye çıkacaklarını anlatan Dursun, kayıp olarak nitelediği 4,5 yılın ardından projeyi tamamlayarak halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.
Esentepe'deki proje de yarım kaldı
Dursun, Esentepe'de de yine AK Parti döneminde 2018'de yapımına başlanan mülkiyeti İBB'ye ait içerisinde aile sağlığı merkezi, muhtarlık binası, pazar yeri ve otopark alanı bulunan projenin de hala tamamlanamadığını belirtti.
"300 bin metrekarelik alanı bitirdik bu dönemde"
Her iki projenin de 4,5 yıllık süreye karşın bitirilemeyerek kronik bir sorun haline getirildiğini vurgulayan Dursun, bu süreçte Sultangazi Belediyesi'nin 10 hizmet binasını tamamlayıp vatandaşların kullanımına sunduğunu söyledi.
Sultangazi Belediyesince yapımına ocakta başlanan Cebeci'deki kapalı pazar ve otopark ile galericiler sitesinin yer aldığı projenin eylülde tamamlanacağını belirten Dursun, "Ayrıca 7 bin metrekare yeşil alanı olan bir proje. Biz diğer projelerimizle 300 bin metrekarelik alanı bitirdik bu dönemde. Ancak ne yazık ki İBB'nin hizmet etme anlayışı, daha doğrusu hizmet etmeme anlayışını Sultangazi'de yaşadık. Esasında İstanbul da bunu yaşıyor. İstanbul için de Sultangazi için de kayıp yıllar diyorum. İnşallah 2024'te milletimiz bu düğümü çözecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan devir işlemleri tamamlanmadan Gazi Mahallesi'nde inşaat sahasındaki projeye ilişkin tabela da İBB ekipleri tarafından söküldü.