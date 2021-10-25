Gündem İBBnin tren çekme yarışması sosyal medyada alay konusu oldu
İSTANBUL

İBB'nin tren çekme yarışması sosyal medyada alay konusu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dün "Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması" düzenledi. Tren çekme yarışması, sosyal medyada gündem oldu. Her gün arıza haberleriyle gündeme gelen ve vatandaşlar tarafından ittirilen İETT otobüslerini hatırlatan kullanıcılar, yarışma hakkında esprili paylaşımlarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin tren çekme yarışması sosyal medyada alay konusu oldu
Vatandaşın arızlanan otobüsleri ittiği dönemde böyle bir yarışma yapılması esprileri beraberinde getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, dün Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması'nın ikincisini Alibeyköy Yerleşkesi'nde düzenledi. Yarışmada Metro İstanbul çalışanlarından oluşan beşer kişilik 9 takım arasında, tren çekme yarışması yapıldı. Yarışmacılar, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda kullanılan 46,9 ton ağırlığındaki tramvay aracı 20 saniyelik süre içerisinde en uzağa çekebilmek için mücadele etti.

Sefaköy'de arıza yapan İETT otobüsünü vatandaş itti
GÜNDEM
Sefaköy'de arıza yapan İETT otobüsünü vatandaş itti

'TRENLER DE YOLDA KALIRSA DİYE ÇALIŞANLARA ANTREMAN YAPTIRIYORLAR'

Her gün İETT otobüslerindeki ve metrobüslerindeki arızalarla uğraşan İstanbullu vatandaşlar, yarışmayla esprili bir şekilde tepkilerini gösterdi.

İETT otobüslerinin arızalanıp vatandaşların otobüsü ittirmesine ithafen çeşitli yorumlar yaptılar.

İşte o paylaşımlardan bazıları şöyle:

"CHP'li İBB yönetimi, tren çekme yarışması düzenliyor. İETT'den de "Otobüs İttirme Yarışması" bekliyoruz. Zira İstanbullular oldukça antrenmanlı."

"Mahfetti güzelim İstanbul’u. Sahi tren çekme yarışması ne zamandı. Tüh biz itmeye antrenman yapmıştık."


Otobüs iten İstanbullu şimdi de kapı tamir etmeye çalıştı
GÜNDEM
Otobüs iten İstanbullu şimdi de kapı tamir etmeye çalıştı

"FOTOMONTAJ DEĞİL GERÇEK

CHP'li İBB yönetimi, tren çekme yarışması düzenliyor. İETT'den de "Otobüs İttirme Yarışması" bekliyoruz. Zira İstanbullular oldukça antrenmanlı."

"İstanbul’da yolcuların arızalanan otobüsleri itelediğine alışmışken tamda tren çekme yarışması nerden çıktı diyeceğim an bana çok mantıklı gelmeye başladı. Demek ki yakın zamanda metro vagonlarını çekecek elemanlar yetiştiriliyor. Çok mantıklı ve güzel bir hizmet..."

İstanbullunun çilesi bitmiyor: Asılı kalan İETT otobüsünü sallayarak kurtardılar
GÜNDEM
İstanbullunun çilesi bitmiyor: Asılı kalan İETT otobüsünü sallayarak kurtardılar

"Tren çekme yarışması düzenlenmişler bir de. Neyin hazırlıkları bunlar?!"

"İBB bozulan İETT araçlarına hızlı müdahale için çalışanlara antrenman yaptırmış."

"Yanlışınız var, çekme değil itme yarışması olmalıydı o."

İETT otobüsünde şoke eden manzara: Reklam panosu yolcuların üzerine düştü
GÜNDEM
İETT otobüsünde şoke eden manzara: Reklam panosu yolcuların üzerine düştü

"İBB diyor ki; Otobüslerde hazırlıksız yakalandık ama metrolarda aynı hataya düşmeyeceğiz. Antremanlara şimdiden başlayalım o halde."

"Otobüsleri ittirdin, trenleri çektirmeye alıştırıyorsun. Vapurları yüzdürmek için hiç bana güvenme Ekrem."

Üsküdar’da viraja hızla giren otobüs refüjde asılı kaldı: Vatandaşlar yardıma koştu
GÜNDEM
Üsküdar’da viraja hızla giren otobüs refüjde asılı kaldı: Vatandaşlar yardıma koştu

Sefaköy'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
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Sefaköy'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
İstanbul Sefaköy'de İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızalanan otobüsü vatandaşlar iterken yoldan geçenler 'İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi' diyerek tepkisini gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Bayrampaşa'da İETT Otobüsü yolda asılı kaldı: Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu
OYNAT 00:17
Bayrampaşa'da İETT Otobüsü yolda asılı kaldı: Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu
Bayrampaşa'da İETT otobüsü yol çalışmasının yapıldığı bölgede askıda kaldı. Otobüsteki yolcuların ittirerek İETT otobüsünü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Refüje çıkan İETT otobüsünü yolcular kurtarmaya çalıştı
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Refüje çıkan İETT otobüsünü yolcular kurtarmaya çalıştı
İETT otobüsü Üsküdar Salacak'ta karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolcular yaralanmazken, asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

Yolcuların araçtan inerek asılı kalan otobüsü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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