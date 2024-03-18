İBB’ye de çalışan firari trol yakalandı

Ankara Başsavcılığı’nın hakkında yaralama kararı çıkardığı Übeyit Bartın’a ait trol ağının İBB’nin de aralarında olduğu birçok CHP’li belediyeye çalıştığı tespit edildi. 12 milyonu aşkın takipçisi olan 53 hesap dışında ilişkide olduğu diğer ağlarla 40 milyon erişime ulaşan Bartin’in, eğlence ve spor içerikli hesaplar ve yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı belirtiliyor. Yeni Şafak, PKK propagandası yapmak suçundan dosyası bulunan Bartin’e Kültür A.Ş.’nin gönderdiği 1.5 milyon liranın belgesini yayınlamıştı. Söz konusu ödeme kayıtlarda “Muhtelif organizasyonlar kapsamında kamera ve fotoğraf çekimi hizmet alım işi” olarak gösterilirken, İBB ise 2023 yılında Bartın’a 1,5 milyon liralık ödeme yaptı.