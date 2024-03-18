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İBB’ye de çalışan firari trol yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasadışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Übeyit Bartin’in Aydın’da yakalandığını duyurdu. PKK propagandası yapmak suçundan dosyası bulunan Bartin’in yönettiği ve 40 milyon erişime ulaşan trol ağıyla, İBB’nin aralarında olduğu birçok CHP’li belediyeye de çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yeni Şafak dün, Kültür A.Ş.’nin Bartin’in hesabına gönderdiği 1,5 milyon liranın belgesini yayımlamıştı.

04:00 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:17 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Übeyit Bartin, Aydın’da düzenlenen Sibergöz-27 operasyonuyla yakalandı.
Übeyit Bartin, Aydın’da düzenlenen Sibergöz-27 operasyonuyla yakalandı.

Anonim hesaplardan yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin, Aydın’da düzenlenen Sibergöz-27 operasyonuyla yakalandı. Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan firari olan Bartin'in, yasa dışı site reklamları paylaşarak, para ve takipçi kazandığı belirtildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahısla bağlantılı 268 yasa dışı bahis sitesinin kapatıldığını açıkladı.

40 MİLYONLUK ERİŞİM AĞI

Ankara Başsavcılığı’nın hakkında yaralama kararı çıkardığı Übeyit Bartın’a ait trol ağının İBB’nin de aralarında olduğu birçok CHP’li belediyeye çalıştığı tespit edildi. 12 milyonu aşkın takipçisi olan 53 hesap dışında ilişkide olduğu diğer ağlarla 40 milyon erişime ulaşan Bartin’in, eğlence ve spor içerikli hesaplar ve yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı belirtiliyor. Yeni Şafak, PKK propagandası yapmak suçundan dosyası bulunan Bartin’e Kültür A.Ş.’nin gönderdiği 1.5 milyon liranın belgesini yayınlamıştı. Söz konusu ödeme kayıtlarda “Muhtelif organizasyonlar kapsamında kamera ve fotoğraf çekimi hizmet alım işi” olarak gösterilirken, İBB ise 2023 yılında Bartın’a 1,5 milyon liralık ödeme yaptı.



#Übeyit Bartin
#İBB
#CHP
#PKK
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