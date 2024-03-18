İBB'ye de çalışan PKK propagandacısı baştrol Übeyit Bartin tutuklandı

Anonim hesaplardan yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin, Aydın’da düzenlenen Sibergöz-27 operasyonuyla yakalanmıştı. Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan firari olan Bartin'in, yasa dışı site reklamları paylaşarak, para ve takipçi kazandığı belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahısla bağlantılı 268 yasa dışı bahis sitesinin kapatıldığını açıklamıştı.
İBB'ye de çalışan firari trol tutuklandı
Übeyit Bartin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elindeki trol ağı ile CHP'li adaylara çalıştığı tespit edilen Bartın'ın İBB'den 1 milyon 512 bin TL’lik ihale aldığı belgelenmişti.
40 milyonluk erişim ağı
Söz konusu ödeme kayıtlarda "Muhtelif organizasyonlar kapsamında kamera ve fotoğraf çekimi hizmet alım işi" olarak gösterilirken, İBB ise 2023 yılında Bartın’a 1,5 milyon liralık ödeme yaptı.