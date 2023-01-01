İbrahim Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı

ABD eski başkanlarından Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kaleme aldığı makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği dış politikadan rahatsız olduğunu belirtti. Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılması gerektiğini ifade eden Bolton, "Rusya’nın ticari ve askeri partnerleri ihtiyaç zamanında onları terk etmedi ve maalesef buna Türkiye de dahil" dedi.