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İbrahim Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un seçimle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

22:06 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Wall Street Journal’da yayımladığı makalede, Türkiye’nin NATO’dan çıkartılmasının masaya yatırılması gerektiğini belirterek Batı'nın muhalefeti desteklemek için cesur adımlar atması gerektiğini söylemişti.

Bolton, Batı’nın Türkiye’deki muhalefete yardım etmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın durdurulabileceğini belirterek,
“Erdoğan’a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek”
demişti.

"SÖMÜRGE VALİLİĞİ OYNADIĞINIZ GÜNLER GERİDE ALDI"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce darbeleri desteklediğini itiraf eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti.


  • İbrahim Kalın,
    "Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı."
    değerlendirmesinde bulundu.

#Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
#eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
#NATO
#seçimler
21 dakika önce
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İbrahim Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı
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