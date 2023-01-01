İbrahim Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı

|
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.
ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Wall Street Journal’da yayımladığı makalede, Türkiye’nin NATO’dan çıkartılmasının masaya yatırılması gerektiğini belirterek Batı'nın muhalefeti desteklemek için cesur adımlar atması gerektiğini söylemişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce darbeleri desteklediğini itiraf eden eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti.