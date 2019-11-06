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POLİTİKA

İbrahim Kalın'dan net mesaj: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız

CumhurbaşkanIığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede "Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

CumhurbaşkanIığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

  • "Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek."
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