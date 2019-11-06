İbrahim Kalın'dan net mesaj: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı cehalettir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET kanalında Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı, tamamen saptırmadır ve yalandır. İBB Başkanı'nın yaptığı da onun aynısıdır ve büyük bir cehalettir' dedi.