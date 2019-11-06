İbrahim Kalın'dan net mesaj: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız

CumhurbaşkanIığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
- "Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek."
Suriye’de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz.
Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek. https://t.co/DKqb9hQGPe
Suriye’de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz.