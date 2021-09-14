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POLİTİKA

İçişleri Bakan Müşaviri Gültekin'den CHP'li Özel'e sert yanıt: İftiralarla bir başbakan üç bakan astınız doymadınız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarına İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin'den yanıt geldi. Gültekin, "İftiralarla bir başbakan, üç bakan astınız doymadınız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakan Müşaviri Gültekinden CHPli Özele sert yanıt: İftiralarla bir başbakan üç bakan astınız doymadınız
​İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel yaptığı açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

"BİR BAŞBAKAN ÜÇ BAKAN ASTINIZ DOYMADINIZ"

Özel'in açıklamalarına yanıt veren İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SGK'yı batıran da SGK'ya PKK'yı musallat eden de genel başkanın. İftiralarla bir başbakan üç bakan astınız doymadınız" dedi.

"İFTİRAYI ATANI PARTİSİNDE TUTAN NAMUSSUZDUR"

Açıklamalarına devam eden Gültekin, "Bakanımızın bir delikli kuruş yolsuzluğunu ispatlamayan da gereğini yapmayan da bu büyük yalan ve iftirayı atanı partisinde tutan da namussuzdur." ifadelerini kullandı.

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