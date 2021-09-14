İçişleri Bakan Müşaviri Gültekin'den CHP'li Özel'e sert yanıt: İftiralarla bir başbakan üç bakan astınız doymadınız

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel yaptığı açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

"BİR BAŞBAKAN ÜÇ BAKAN ASTINIZ DOYMADINIZ"

Özel'in açıklamalarına yanıt veren İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SGK'yı batıran da SGK'ya PKK'yı musallat eden de genel başkanın. İftiralarla bir başbakan üç bakan astınız doymadınız" dedi.

"İFTİRAYI ATANI PARTİSİNDE TUTAN NAMUSSUZDUR"

Açıklamalarına devam eden Gültekin, "Bakanımızın bir delikli kuruş yolsuzluğunu ispatlamayan da gereğini yapmayan da bu büyük yalan ve iftirayı atanı partisinde tutan da namussuzdur." ifadelerini kullandı.

SGK'yı batıran da

SGK'ya PKK'yı musallat eden de genel başkanın.

İftiralarla 1 Başbakan 3 Bakan astınız doymadınız.



Bakanımızın bir delikli kuruş yolsuzluğunu ispatlamayan da

gereğini yapmayan da

bu büyük yalan ve iftirayı atanı partisinde tutan da namussuzdur @eczozgurozel REKLAM September 14, 2021

SGK'yı batıran da

SGK'ya PKK'yı musallat eden de genel başkanın.

İftiralarla 1 Başbakan 3 Bakan astınız doymadınız.



Bakanımızın bir delikli kuruş yolsuzluğunu ispatlamayan da

gereğini yapmayan da

bu büyük yalan ve iftirayı atanı partisinde tutan da namussuzdur @eczozgurozel REKLAM September 14, 2021

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