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ANKARA

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan Akdeniz'deki uyuşturucu operasyonu açıklaması: Bizim için ilk değil

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, dün yapılan Onur Operasyonu'na ilişkin detayları anlattı. "Sabah 9 sıralarında tekne ile temas sağlanmış, müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır. Kısa sürede tekneye çıkılmış, 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, tekneye attıkları çuvallar 2 saatte toplanmıştır. Çuvallardaki 1.5 ton esrar maddesine el konmuştur" diyen Ersoy, "Bizim yaptığımız ilk operasyon değil. 2017 yılında yapılan operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmişti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoydan Akdenizdeki uyuşturucu operasyonu açıklaması: Bizim için ilk değil
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye açıklarındaki uluslararası kara sularda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı.

İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Günümüzde artık uyuşturucudan etkilenmeyen hiçbir coğrafya parçası bulunmuyor. Uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasındayız. Son yıllarda elde ettiğimiz başarılar yakaladığımız miktarlara da yansıyor.

Operasyonu Soylu açıklamıştı: Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar Mersin'e getirildi
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Operasyonu Soylu açıklamıştı: Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar Mersin'e getirildi

Uluslararası sularda dün gerçekleştirdiğimiz operasyon aslında bizim ilk yaptığımız operasyon değil. 2017'de Girit açıklarında yine kahraman güvenlik güçlerimiz bir ton 71 kilo eroin, 2019'da da Libya açıklarında 4 ton 200 kg esrar ele geçirmişlerdi. Dün de Onur operasyonu kapsamında Akdeniz'in uluslararası sularında başarılı bir operasyona imza attık.

İçişleri Bakanlığı 1.5 ton esrarın ele geçirildiği “Onur Operasyonu”nun görüntülerini yayınladı
OYNAT 01:19
İçişleri Bakanlığı 1.5 ton esrarın ele geçirildiği “Onur Operasyonu”nun görüntülerini yayınladı
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Suriye açıklarında uluslararası sularda 1,5 tonun üzerinde esrar maddesini ele geçirildiği “Onur Operasyonu'na ait görüntüler.


"FARK EDİNCE DENİZE ATMAYA BAŞLADILAR"

Emniyet'ten bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik'ten bir korvet ve 2 bot ile toplam 135 personel görevlendirilmiştir. KKTC'ye yaklaşık 70 km, Mersin'e yaklaşık 131 km, Samandağ'a yaklaşık 60 km mesafede uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edilmiş, şüphe arzeden hareketleri anlık olarak izlenmiştir. Sabah 9 sıralarında tekne ile temas sağlanmış, müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır. Kısa sürede tekneye çıkılmış, 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, tekneye attıkları çuvallar 2 saatte toplanmıştır. Çuvallardaki 1.5 ton esrar maddesine el konmuştur."

Bakan Soylu 'büyük bir başarıya imza atıldı' deyip duyurdu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi
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