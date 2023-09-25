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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 19 ilde 45 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya 19 ilde, 45 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Seda Ekinci
12:11 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.


Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;
İstanbul, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığı, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, BAıkesir, MErsin, Karabük ve Tekirdağ olmak üzere toplam
19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı.

İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:

49,5 kg eroin,34 kg kokain ele geçirildi. 4 kişi yakalandı.


İstanbul
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda:

15 kg metamfetamin, 9 kg eroin ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.


Hakkari
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:

12 kg eroin ele geçirildi. 5 kişi yakalandı.


Ağrı
İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirililen operasyonda;

20 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.


Şanlıurfa
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

13 kg skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.


Kütahya
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

41 kg kubar esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.


Konya
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:

800 gr. Muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 8 kişi yakalandı.


Elazığ
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

1 kg toz esrar 2 kişi yakalandı.


Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

1 kg esrar, 0,5 kg skunk 300 gr metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.


Edirne
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

2,5 kg metamfetamin ele geçirildi.

3 kişi yakalandı.


Bingöl
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

20 kg toz esrar ele geçirildi.


Sakarya
İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda,

14 kg skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.


Aydın
İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda,

1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.


Çankırı
İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda,

1 kg çeşitli muhtelif içerire uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.


Samsun ve Sinop
İl Emniyet Müdürlüklerimizin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda,

2 kg skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.


Antalya
İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda,

1 kg kokain ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.


Balıkesir
İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda,

Muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.


Mersin
İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda,

439.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi yakalandı.


Karabük
İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda

700 gr. metamfetamin, 6 kg Kenevir tohumu ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.


Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda,

1 kg esrar ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.


Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Geleceğimizi, çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz devam edecek.





#Ali Yerlikaya
#içişleri Bakanı
#zehir taciri
1 saat önce
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