İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 19 ilde 45 zehir taciri yakalandı

İstanbul, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığı, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, BAıkesir, MErsin, Karabük ve Tekirdağ olmak üzere toplam

19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri yakalandı.