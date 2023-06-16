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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan YKS açıklaması: Depremzedelere ulaşım ve konaklama desteği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, pazar günü YKS sınavına girecek depremzede adaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, depremzede öğrencilere ulaşım ve konaklama desteği sunulacağını duyurdu.

11:03 . 16/06/2023 Cuma
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Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek depremzede gençlerimizin yanındayız! 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylarımızın ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını, Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden #AFAD Başkanlığımız koordinesinde karşılıyoruz.

Ulaşım ve konaklama desteği

Başvuru yapan; 64 bin 412 öğrenci ve velimize ulaşım ve konaklama desteği sunuyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." açıklamasında bulundu.



#Ali Yerlikaya
#YKS
#depremzede
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