İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan YKS açıklaması: Depremzedelere ulaşım ve konaklama desteği

YKS sınavı başlama ve bitiş saatleri adayların gündeminde. Üniversite hayali kuran milyonlarca genç hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek. ÖSYM, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğunu duyurmuştu. Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) sınav süresi 165 dakika. TYT, 17 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak. 18 Haziran'da yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süreleri olacak. Peki YKS sınavı son giriş saati kaç? AYT sınavı kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte TYT-AYT YDT sınav süresi ile YKS puan ve sıralama hesaplamaya ilişkin tüm detaylar.