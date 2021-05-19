İçişleri Bakanı Soylu: Bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de katıldığı bir programda gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Süreç boyunca sağlık sistemimiz hiçbir zaman alarm vermedi. 63 bin seviyelerinden 10 bin seviyelerine indik. Bu süreci yönetebiliyoruz. Bizim geçişlerimizin de tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımız da bu süreçte birçok fedakarlık ortaya koydu. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırabilmek. Aşılamada ivmeyi yakaladığımız zaman rahat bir adım atacağız. Birinci aşılama bitti, ikinci aşılamada önemli bir noktaya geldik.

-Bazı sektörleri kendim arıyorum, "Ne olursunuz biraz daha sabredin" diyorum. Bekçilik sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye emanet ettiği, polis teşkilatımızın sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan sistemin adıdır. Bekçi uyarmış, bekçiyi aralarına alıp dövmüşler. Bekçi de havaya ateş açmış. Ne yapsınlar, bıraksınlar mı? Bekçilerimizin toplam 5 aylık bir eğitim süreci var. Buradaki muradımız şu: Uyuşturucudan, hırsızlığa ve terör olaylarına kadar başarı sağlamak. Vatandaşımız bu uygulamadan memnun. Biz memnuniyet anketleri yapıyoruz. Bekçi uygulamasına yönelik ideolojik bir bakış açısı var. Vatandaşımıza yönelik görevini aşan hiçbir muameleye müsamaha göstermeyiz.

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-Gençler toplu taşımaya binmeyin. Oraya zaten zorunlu olarak binenler var. Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik, becerilebilirdi.

-Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-Semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz'u yapanları ABD'de tutuyor, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar.

-Meral Akşener bu güne kadar ne yapmış o insanlarla ilgili, Cumhurbaşkanımız ne yapmış? O insanlar diyecekler ki: Bizi öldürüyorlardı, Türkler sahip çıktı. Ne yaptın bu ülkeye de, ne ortaya koydunuz da siz Netanyahu ile Erdoğan'ı aynı kefeye koyuyorsunuz.

-('HDP'ye bakanlık' iddiası) Fikrim yok, bilgim var. Mesele sadece Bakanlık değil, başka işler de var. Kandil ve uzantıları, bakanlıklarda da adamları olsun istiyor. Mesele sadece bakanlık değil, başka meseleler de var. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de her gün bir patlama vardı. Şimdi bunların önüne geçtik. Bunu çekemiyorlar. Acaba biz bunları nasıl ekarte ederiz onun peşindeler. Türkiye bambaşka bir ivme yakaladı. Bunu baltalamaya çalışıyorlar.

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-Türkiye'ye göz koyanlar sadece dışarıda değil. İçeride de bunların şakşakçıları var. Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu ile mücadelesini biz veriyoruz.

-Bataklık operasyonunda 2 uyuşturucu baronu yakalandı. Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık. Bataklık operasyonunun içerisinde bu resimdekiler de var.

-Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz' diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. 'Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi söylemiş. FETÖ firarisi Sait Sefa.

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-Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit. Bu ülke büyük ülke. İşimi yapamadım, 1 saniye kalan namussuzdur.

-25 Şubat'ta 13 ton kokain yakalandı? Nerede? Hamburg'ta. Şansölye Merkel bu kokainin sahipleri midir diyeceğiz? Tam tersine 'yakaladınız tebrik ediyoruz' dedik. FETÖ'cülerin kayığına binen bir ana muhalefet başkanı olur mu? Organize suç örgütlerinin emrinde bir ana muhalefet başkanı olur mu? Özgür Özel'in suçlamaları var. Ben sistemi ifade etmek istiyorum. HDP'den seçilen bir milletvekili bu operasyonun içinde. Türkiye uyuşturucu ile tarihinin en büyük mücadelesini ortaya koymaktadır.

-Bizim görevimiz dibine kadar gidip, bu meselenin esas sahibini bulmak. Bulduğumuz zaman ilan ediyoruz zaten. Bizim kadar dünya ile ortak çalışan başka bir ülke sözkonusu değil.

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-Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştim geçmişte. FETÖ devreden çıktıktan sonra yerine gelebilecek birkaç yapılanmadan bahsettim. Organize suç örgütlerine fırsat vermemiz gerektiğini anlattım. Bekir Bozdağ, Nurettin Canikli ile çalıştık. Türkiye'de Ankara'da otopark mafyasının öldürdüğü adamların, çocukların olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ankara'da 348 operasyon gerçekleştirdik, çökerttik organize mafyayı. 41 operasyonda 30 ulusal çete çökerttik. 2000 kişiyi yıl önce tutuklamışız. Nefes aldırmayız. Nefes alırlarsa, Türk töresinin lafıdır, bize gök girer kızıl çıkar! Bir tehlike ile daha karşı karşıya kaldık.

-Türkiye'yi aynı zamanda uluslararası, bölgesel mafya organizasyonu haline getirmeye çalışıyorlar. İsimlerini verebilirim. Etrafımızdaki coğrafyanın, dünyanın en önemli mafyaları Türkiye'ye saldırdı. Kimler bunlar? Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ'cülerin, organize suç şebekelerinin ağızlarına bakmazlarsa, devlete müracaat ederlerse bu bilgiyi arkadaşlarına veririm. Arkadaşlar bütün Balkanların en büyük mafyasının Türkiye'de olduğunu söylediler. Allah'a şükür Antalya'da yakaladık. Balkanlar'da Skaljari dediğimizde 1 numaradır, herkes korkar. Hukukun ve idari hakkın verdiği her şeyi kullandık. Biz yakalayıp size deport edeceğiz, size vereceğiz dedik. İnanmadılar. Muhataplarımız bunlarla yüzleşmekten korkuyoruz dediler. Ne yapalım dedik. Sonra kafalarına çuval geçirdik.

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-Azerbaycan uyruklu dünyanın en büyük 11 mafyadan birini yakaladık Nadir Salifov. Bulgaristan, Gürcistan. Bazı ülkeler bu mafya liderlerini almak istemedi. 14 önemli mafya, altlardaki adamları saymıyorum. Kendi ülkelerine deporte ettik bunları. FETÖ'nün kucağına düşmüş, Arjantin'de bulunan,burada birçok cinayet işleyen, Gürcistan'da elimizden kaçırdığımız ta Kolombiya'ya kadar, Arjantin'e kadar peşine gidip yakaladık. Bizim Emniyet istihbarat teşkilatımız yakaladı. Halkımız şunu bilsin ki AK Parti'nin ilk başardığı iş Türkiye'yi mafyadan kurtarmak olmuştur.

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-Azerbaycan uyruklu dünyanın en büyük 11 mafyadan birini yakaladık Nadir Salifov. Bulgaristan, Gürcistan. Bazı ülkeler bu mafya liderlerini almak istemedi. 14 önemli mafya, altlardaki adamları saymıyorum. Kendi ülkelerine deporte ettik bunları. FETÖ'nün kucağına düşmüş, Arjantin'de bulunan,burada birçok cinayet işleyen, Gürcistan'da elimizden kaçırdığımız ta Kolombiya'ya kadar, Arjantin'e kadar peşine gidip yakaladık. Bizim Emniyet istihbarat teşkilatımız yakaladı. Halkımız şunu bilsin ki AK Parti'nin ilk başardığı iş Türkiye'yi mafyadan kurtarmak olmuştur.

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-Karayılan üç ay önce 'biz devlet adamlarının çocuklarına ve ailelerine saldırmayız, ama kararımızı değiştiriyoruz diyor, bir tek kişi hariç, Süleyman Soylu' diyor. Biz her sabah vedalaşarak çıkıyoruz. Nasıl bir polis, bekçi, güvenlik görevlisi nasıl evden çıkıyorsa bakan da öyle çıkmazsa mücadelede birliktelik yaşanmaz.

-(Thodex yöneticisi Fatih Özer) Bizim kanaatimiz Arnavutluk'ta. Başka ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah.

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