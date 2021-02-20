İçişleri Bakanı Soylu Gara'ya giden HDP'li milletvekilini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk oldu. Bakan Soylu, 21. yüzyılın başında Türkiye'nin kendine bir yol çizdiğini ve umut dolu bir yürüyüş yaptığını, buna karşın dünyanın bir "yönsüzlükle" karşı karşıya olduğunu anlattı.

Türkiye'nin aynı zamanda etrafındaki coğrafyaya da bir model koyarak bu yürüyüşünü sürdürdüğünü, dünyanın ise umutsuzluk ve karmaşıklık içinde olduğunu kaydeden Soylu, Berlin Duvarı yıkılana kadar soğuş savaş döneminin devam ettiğini dile getirdi.

"Küreselleşme başladığında zannettik ki dünyada umut yeniden kendine bir yol haritası koyacak. AB, insan hakları, özgürlük, sınırların kalkması gibi birçok konu gündeme geldi." diyen Soylu, şu anda dünyanın umutsuzluk girdabı içinde olduğunu söyledi.

OYNAT 00:26 İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan ile ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Terörist Murat Karayılan ile ilgili söylediği sözler kendisine hatırlatılan Bakan Soylu, 'Şunu milletimiz bilsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği Türkiye'de imkansız diye birşey yoktur. Biz Karayılan ve diğerleriyle ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Türkiye'nin 21. yüzyılın başında bunu gördüğünü dile getiren Soylu, "Bunu iyi okuyan Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, millet ve siyaset Türkiye'ye yeni bir harita ve yön çizdi, alt yapısını geliştirdi. Bu da Suriye'deki iç savaşa umut oldu. Libya ve Azerbaycan'a umut oldu. Batı Türkiye'yi de içinde bulunduğu umutsuzluk girdabının içine almaya çalışıyor. Türkiye'de bu umutsuzluğu pompalamaya çalışanlar da Batı'nın esiri olarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Ancak Türkiye buna müsaade etmiyor." diye konuştu.

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Soylu, Gezi sürecinden itibaren umutsuzluk girdabı içine Türkiye'yi almaya çalışan Batı'nın bunu hala devam ettirmek istediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

Bunu ekonomik saldırılarla devam ettirmek istiyorlar. Bunu terör ile ve terör örgütlerini destekleyerek yapmak istiyorlar. Bunu kendi kültürümüze ait olmayan birtakım akımları Türkiye'nin içerisine sokarak yapıyorlar. Değerlerimizi, kültür yapımızı iğdiş etmek, bozmak için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalışıyorlar. Batı ve dünya ile aramızdaki fark şudur; bizim dinimiz, anlayışımız, umutsuzluğu reddeder. Türkiye'nin rolü ve misyonu ile 100 yıl önce sömürgeciliğe nasıl ayak diremişse bu gün de umutsuzluğa karşı bir ayak diriyor. Türkiye'nin alt yapısı tam da buna uygun bugün. Gezi'de, 15 Temmuz'da, 17/25'te ve yaşadığımız salgın sürecinde bunu gösterdi. Niçin Türkiye'nin arabası olmasın, uzaya çıkmasın, savaş gemileri olmasın? Bunlar İstanbul Havalimanımızın da olmasını istemediler. Oysa Türkiye, kendi adına Amerika ile Rusya'yı dengeleyebilen, Çin'i bir tarafta Avrupa'yı bir tarafta tutabilen, kendi etrafındaki coğrafyayı da anlayabilen bir yürüyüşü gerçekleştiriyor.

"Her darbe 27 Mayıs darbesinin ortaya koyduğu sistemi ayakta tutmak için gerçekleşmiştir"

Bakan Soylu, Türkiye'nin öz güvenini yok etmek için birtakım unsurların dışarıdan pompalandığını söyleyerek, "Recep Tayyip Erdoğan, yakın tarihi iyi okudu ve buna dair politikalar oluşturdu. Şimdi tek dertleri Türkiye'nin nasıl bu seviyeye geldiğidir. Biz sadece somut değil, soyut da birçok saldırı ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin uzun zamandan beri elitleri, aydınları ve akademisyenleri de eski Türkiye anlayışıyla bazen bu kayığa biniyorlar. Her biri biniyor diyemem, haksızlık yapmam. Kimisi o vesayet sistemin zayıflamasıyla çaresiz bir şekilde marjinalleşiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

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OYNAT 00:51 İçişleri Bakanı Soylu: Eren'i şehit edenleri mezarının başına asmak ahdımdı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Bir ahdının olduğunu ve onu gerçekleştiremediğini dile getiren Bakan Soylu, 'Eren'i şehit edenleri Eren'in mezarının başındaki ağaca asmak ahdımdı. Ama olmaz dedik, geçtik. Hepsinin yakaladık ve bitirdik.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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Soylu, Türkiye'nin hukuk, siyasal, eğitim, kardeşlik yapısını 27 Mayıs darbesinin bozduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin medya yapısını bu darbe yeni bir şekilde oluşturdu. Yargıyı hala 27 Mayıs zihniyeti ile yönetiyoruz. Türkiye tam uluslararası konjonktürün kendisine sunduğu büyüme adımlarını atmak için çaba sarf ediyor, darbe dinamiğini devreye sokuyorlar. 28 Şubat'ta aynı şeyi yaptı. Ardından 27 Nisan'da aynı şeyi yapmaya çalıştı. Bence bunun dinamiğini 27 Nisan döndürdü. Ne zaman AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan bunu kabul etmedi, -amiyane tabirle- bunu yemedi, meseleyi tersine çevirmiş oldu. Her darbe 27 Mayıs darbesinin ortaya koyduğu sistemi ayakta tutmak için gerçekleşmiştir. Bu darbe dinamikleri bizim işimize yaramadığına göre kime yarıyor? Türkiye 21. asrın başından beri bir devrim gerçekleştirmektedir ve bu devrim devam etmektedir. Bizden sonraki nesil 21. yüzyıl devriminin hakkını teslim edecek çünkü, hiçbir algı gerçeği örtemez."

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Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin bir soruya şu yanıt verdi:

"Türkiye bugün terörle mücadele ediyorsa, dönüp savunma sanayinin yüzde 20'lerden yüzde 70'lere nasıl geldiğine ve bu aklın ne zaman üretildiğine, nasıl gerçekleştirildiğine bakmak gerekir. Bugün İHA ve yerli mühimmatlarımız olmasaydı ne olurdu? Biz bu kabiliyete nasıl geldik.? Biz bu hale 1990'larda gelebilir miydik? Gelemediğiniz zaman yapabilecekleriniz daralıyor. Jandarmada ATAK helikopterlerimiz var. Bütün bunları görmeden terörle mücadeleyi göremeyiz. Terörle mücadelenin bir başka unsuru olarak halk var, sizin samimiyetinizi görecek. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi doğusunu da geliştirmelisiniz. Bunları yaparsanız terörle mücadelenizi bir noktaya taşıyabilme kabiliyetine sahip olursunuz. Bugün Diyarbakır'ın caddeleri Paris ve Londra'dan farklı değil. Doğu ve Güneydoğu'nun geri kalmışlık sendromunu ortadan kaldırıyorsunuz. Böylece terörün arkasında istismar edilecek alanı kapatıyorsunuz. En iyi hastaneleri yapıyorsunuz, doğal gaz götürüyorsunuz. Oradaki insanların umudunu ayağa kaldırmak zorundasınız. Tayyip Erdoğan felsefesi, 'Size umutsuzluk hakkı vermiyoruz, size geniş bir gelecek vaat ediyoruz. Kim sizin Kürtlüğünüzü istismar ediyorsa onların da istismar alanını kapatıyoruz' diyor."

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Bakan Soylu, 2017 yılında terör örgütü PKK'ya katılan bir kişinin bundan kısa bir süre önce iknaları sonucu adalete teslim olduğunu kaydetti.

Süreçte, teslim olan kişinin ailesinin de katkısının olduğunu belirten Soylu, "Bunlar geldikleri zaman terör örgütünün en büyük korkusu, bizim bunlarla yapmış olduğumuz mülakatlardır. Bu mülakatların içerisinde ve bizim de daha önceden tespit ettiğimiz ve tekrar bununla beraber teyit ettiğimiz bir süreç oluşageldi." dedi.

Teslim olan kişinin 2017 yılında önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geldiğini belirten Soylu, sosyal medyadan tanıştığı birisinin kendisini ikna ettiğini anlattı.

Kendisine verilen telefon numarasının eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'a ait olduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Onu arıyor diyor ki 'Ben terör örgütüne katılmak istiyorum, sizin telefonunuzu bana verdiler. Söylediği cümle şu 'Benim başımı belaya mı koyacaksın, telefonda böyle şeyleri konuşma, şuraya gel.' Onun evinde biraz kalıyor ve ardından onun yol göstermesiyle terör örgütüne katılıyor. Zaten birçoğunun böyle olduğunu bu yöntemlerle ya ilçe başkanları ya il başkanları il yöneticileri ya belediye başkanları ya belediye meclis üyeleri, bunlarla beraber, açık alan yapılanmalarıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Ardından Gara'da eğitimlerini alıyor. Bazen Mahmur'a gidiyor bazen geliyor. En nihayetinde Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Sivil kıyafetli olan ve birkaç zamandır da orada kaldığını gördüğü birisiyle beraber arabaya biniyorlar Gara'da. İşte ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki 'Bunu tanıdın mı?' diyor. 'Hayır tanımadım.' diyor. 'Bu Dilan Dirayet Taşdemir.' diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar.'

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Bu olayın yeni gerçekleştiğini de vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

Tarihini de biliyoruz da orada yaptığımız birtakım işler var onları da devam ettiriyoruz. 2019 sonrası. Daha yeni. Buradaki muradım şu. Ben orada 'Gara'yı siz iyi bilirsiniz' dediğimde aslında orada bildiğimiz farklı başka milletvekilleri de var, oralara giden, oralarla iş tutan, karşıya geçen, mesaj alan, mesaj götüren, mesaj veren, politika belirleyen, politika taşıyan var. Terör örgütünün yukarıdakileri Kandil'e Kandil demezler. 'Avrupa' derler. 'Avrupa size şunu söyledi mi, Avrupa bunu size söyledi mi?' gibi kendi aralarında son yıllarda geliştirdikleri kod adı.

GÜNDEM Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı PKK'yı aklamaktır