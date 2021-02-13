Gündem İçişleri Bakanı Soylu İkna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası PKK silinecek
ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu: İkna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası PKK silinecek

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildiren İçişleri Bakanı Soylu, Aile sayısı, ikna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası PKK silinecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.

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