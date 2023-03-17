|
Reklam
Reklam
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Suya kanalizasyon karıştığı bilgisi doğru değil

Sel felaketine ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suya kanalizasyon karıştığı bilgisi doğru değil." dedi. Bakan Soylu, sabah 5'e kadar su arıtma çalışmasının devam edeceğini duyurken sel bölgesinde can kaybının 18' yükseldiğini açıkladı.

15:26 . 17/03/2023 Cuma
AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde.

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.


Bakan Soylu, Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacağını bildirdi.


Can kaybının 18'e yükseldiği açıklayan Bakan Soylu,
"16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti."
dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:


"Sabah 5'e kadar su arıtması devam edecek. 100'ün üzerinde kullanma suyu tankeri ve içme suyu geldi.

Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil.

16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti."

Ayrıntılar geliyor...



#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
#Şanlıurfa
#Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
1 saat önce
default-profile-img
İçişleri Bakanı Soylu: Suya kanalizasyon karıştığı bilgisi doğru değil
Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez bebeğinin ölümü hakkında konuştu
Harem ne demek?
MSÜ seçimleri ne zaman? 2022 MSÜ askeri öğrenci temini seçim tarihleri!
Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini duyurdu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.