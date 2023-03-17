İçişleri Bakanı Soylu: Suya kanalizasyon karıştığı bilgisi doğru değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesinde.
İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacağını bildirdi.
Can kaybının 18'e yükseldiği açıklayan Bakan Soylu,
"16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti."
dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
"Sabah 5'e kadar su arıtması devam edecek. 100'ün üzerinde kullanma suyu tankeri ve içme suyu geldi.
Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil.
16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti."
Ayrıntılar geliyor...
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
#Şanlıurfa
#Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
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