Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanı Soylu Türkiye Kovid-19 sürecini en başarılı yöneten ülke oldu
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye Kovid-19 sürecini en başarılı yöneten ülke oldu

İçişleri Bakanı Soylu, yeni tip koronavirüsle mücadeleye ilişkin, "Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur. Göç dalgasının içerisinde koronavirüs sürecini başarıyla yönetmiştir." dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib İnsani Yardım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "İdlib meselesi her ne kadar virüs yüzünden kısmen gündemden düşmüş olsa dahi, ne yazık ki buradaki şartlar kendi kendine iyileşmiş veya bu mesele çözülmüş değildir. Hem bizim yanı başımızda hem dünyanın gözü önünde ciddi bir insanlık dramı yaşanmaktadır." dedi.

Soylu, şöyle konuştu:

"Koronavirüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir."

"Türkiye göç dalgasının içerisinde süreci başarıyla yönetti"

Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye, göç dalgasının içerisinde koronavirüs sürecini başarıyla yönetmiştir. Aldığımız önlemler sayesinde Suriyeli göçmenlerle ilgili virüs anlamında vaka ve bulaşma noktasında herhangi bir tehlike yaşanmamıştır. Kamplarımızda, geri gönderme merkezlerinde, göçmen vatandaşlarımızda herhangi bir tehlike yaşanmamıştır."

Abone Ol Google News
Çiftçilerin kene endişesi

Çiftçilerin 'kene' endişesi

Öldürücülüğü koronavirüse göre 3 kat daha fazla.
Dünyada ağır bilanço

Dünyada ağır bilanço

Koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti.
Ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor

Ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İdlib açıklaması.
Yaz günü kara saplandılar

Yaz günü kara saplandılar

​Nemrut Gölü'nün yolunu tutan Bitlisliler şaşıp kaldı.
İstanbullunun <br>çilesi bitmiyor

İstanbullunun
çilesi bitmiyor

​Yine İSKİ borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediyeler CHP'li vekillerin çiftliği mi?

Belediyeler CHP'li vekillerin çiftliği mi?

​Lise mezunu Erdem'e 'özel eğitim' şirketi yöneticiliğinden maaş.
Rum Kesimi'nin ümidi Akıncı

Rum Kesimi'nin ümidi Akıncı

Taviz sözü alan ​Anastasiadis'in gözü kulağı seçimlerde.
Dünya evine giriyor

Dünya evine giriyor

Şehit Mustafa Cambaz'ın oğlu evleniyor.
Vodafone Park'ta <br>Fenerbahçe sürprizi

Vodafone Park'ta
Fenerbahçe sürprizi

Beşiktaş derbide sarı-lacivertlilere jest yapacak.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Yemen'deki <br>savaşın perde arkası

Yemen'deki
savaşın perde arkası

Ülkedeki son durumu akademisyen ve diplomatlar değerlendirecek.
Rezaletin fotoğrafı

Rezaletin fotoğrafı

​​Caddebostan Sahili'nde kalabalıktan geriye çöplük kaldı.
Giriş ve çıkışlar kapatılabilir!

Giriş ve çıkışlar kapatılabilir!

Vaka sayısının her geçen gün arttığı ilçede halk uyarıldı.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji 4 il için uyarı yayınladı.
Maaşını<br>onlara harcıyor

Maaşını
onlara harcıyor

Yasemin Öğretmen'den vatandaşlara çağrı var.
Trump 10 bin<br>asker istedi

Trump 10 bin
asker istedi

Trump ile Pentagon arasındaki gerilim sürüyor.
Antalya'da güneş çevresinde hale görenleri şaşkına çevirdi
Gündem

Antalya'da güneş çevresinde hale görenleri şaşkına çevirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, güneşin etrafında oluşan hale, görenleri şaşırttı. Emekli öğretmen Veli Süer, "Kaş, Türkiye'nin ve Antalya'nın en nemsiz ilçelerinden. Nem oranı çok düşük. Buna rağmen çöl tozları ve yüksek nem bir araya gelince Kaş'ta nadir yaşanan gökyüzü olayı gerçekleşti" dedi.
Gümüşhaneli çiftçilerin 'kene' endişesi: Öldürücülüğü koronavirüse göre 3 kat daha fazla
Gündem

Gümüşhaneli çiftçilerin 'kene' endişesi: Öldürücülüğü koronavirüse göre 3 kat daha fazla

Türkiye'de kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının en çok görüldüğü yerler arasındaki Gümüşhane'de, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı Kelkit Vadisi’nde çiftçiler, endişe ediyor. Tarım alanlarının sürekli ilaçlandığı vadide çiftçiler, uzun kollu kıyafetler giyiyor, pantolonlarının paçalarını çoraplarının içine koyup önlem almaya çalışıyor. Uzmanlar, ölüm riski koronavirüse karşı 3 kat daha fazla olan kene ısırmalarına karşı tedbirli olunmasını istiyor.
Koronavirüsle ekonomisi derinden sarsılan Fransa yeni hayata alışmaya çalışıyor
Dünya

Koronavirüsle ekonomisi derinden sarsılan Fransa yeni hayata alışmaya çalışıyor

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa, Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor. Kıtada virüs kaynaklı ilk ölüm ve ilk vakalar Fransa'da görülürken, ülkede salgın Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldı. Ülke, salgın nedeniyle 1975'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.