İçişleri Bakanı Soylu tvnet'te: Asıl provokasyonu İmamoğlu yapıyor

İçişleri Bakanı Soylu, konuk olduğu tvnet canlı yayınında, gazeteciler Serhat İbrahimoğlu, Hüseyin Likoğlu ve Nedim Şener'in gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili sorularına yanıt veriyor.





Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Erzurum İstanbul'u kaplamak için yapılan bir iş. Siyasetin ve seçimin kuralları var. Ve bu kurallara uymayanlar var. Esas mesele şu, YSK nereyi miting meydanı olarak verirse orada yapılmalı. Çarşının içindeki insanlarla miting yapabilmek için farklı alanlar tercih ediyorlar. Miting için kura çekiliyor. İstanbul için de kura çekildi. Miting nerede oldu? Atatürk Havalimanı. Onlara Maltepe çıktı onlar da Maltepe'de yaptı. Burada seçim kurallarına itaatsizlik söz konusu. Siyaset sorumluluk ister.





Erzurum'da gerçekleşen olayla ilgili 16 gözaltı





Erzurum'a gitmişsin, miting yapılmayacak yerde miting yapmışsın. Bu dünyanın en büyük yalancısıdır ve sahtekardır. İBB'nin başında sahtekar bir adam vardır. Ben bunlara yönelik güvenlik tedbiri almakla mükellefim. Miting yapılması gereken yerde yapmazsan oraya provokasyon yapmaya da gelirler. Provokasyonu Ekrem İmamoğlu yaptı. Bugün orada provokasyonları yapanları bulmak da bizim görevimiz. Tespit edilen 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı.





Bu şekilde bir hır çıkarmaya çalışıyorlar ama Ekrem İmamoğlu devletin gücünü bilmiyor. Bu olaylardan bir şey çıkmaz, olan olaylar olur. Benim usulüm şudur. Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş. Adli kontrolle de serbest bırakılmış sanırım. Eğer bu şekilde bir miting yapılıyorsa provokasyona açıktır. Ben de yapıyorsam açık.





Erzurum'da saldırıyı gerçekleştiren ilk provokatörlerden biri





Polislerin olaya müdahale etmediği iddiası





Polislerin olaya müdahale etmediği yalan. Böyle bir şey mümkün mü. Siyasetçinin sorumluluğu şudur. Çıkar beni dinlemenizi istiyorum der. Sonra da teşekkür eder gider.





Akşener'in Gaziantep'te esnaf buluşması izni





Akşener'in itibarı düşüyor. Ancak böyle toplumsal olaylarla ayakta kalabilmeye çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu arasında bir itişme var. Ben ne yapsam da öne çıksam derdindeler. Şu ana kadar gittikleri hiçbir yerde sorun çıkmadı. Arnavutköy'deki esnafı ziyaret ettim. Esnafı ziyaret etmek için izne mi gerek var? Gerek yok izne. Anladığım kadarıyla bunlar işi kılıfa uydurmaya çalışıyorlar. Siyaseti bu kadar kötüye kullanan bir yapı daha görmedim.





İstanbul Mitingi hakkında değerlendirme





Bir mitingin hazırlığını bir teşkilat yapar. Öncelikle bu sayın Cumhurbaşkanımızın etkisidir. Emniyeti de kutluyorum. Millet bu mitinge yürüyerek geldi. Bu sahiplenmedir. Bu mitinge gelmek değil duruş göstermektir. Maltepe 165 bin kişi toplamış. Bize oy verecek olan insanlar bunu her yerde gösterdiler. Bu mitingde ben de konuşma yaptım öyle coşkuluydu ki, Cumhurbaşkanımıza konuşma alanını açan miting alanının kendisi. İnsanlar akarak geldi. Bu pazar gününe hazırım mesajı veriyor. Ben aslanıma sahip çıkacağım diyor bu duruş.





Dış basının provokatif paylaşımlarına tepki





Alman derin devletinin ne yaptığı ortada. Alman derin devleti Amerika'nın altında. Zaten derin devlet yapısını oluşturan Batı'dır. Tayyip Erdoğan büyük devrimler yaptı. Eskiden müsteşarlar yönetirdi bakanlar havada kalırdı. Erdoğan bu devrimleri gerçekleştirdi Türkiye'de. Bu anlamda Türkiye bambaşka bir seviyeye geldi.





Batı'da seçim olurken bile Erdoğan'ı hedef alıyorlar. Amerika bunları fonluyor. Macaristan'da da yapıldı Bulgaristan'da da yapıldı. Türkiye bu oyunu değiştirdi. Biz seçimizi Amerika ve uzantılarıyla beraber yapıyoruz. Bu seçim bay bay Kemal'le yapılan bir seçim değil. Bu seçim kendini bitirmiş bir Akşener'le yapılan bir seçim değil. Bu seçimin konusu içerisi değil, bu seçimin konusu dışarısı. Amerikan Başkanı Biden, her şeyi konuşuyor. Afganistan'da neler yaptıkları ortada, Irak'ta ortada. Burada bir terör örgütü kurarak Türkiye'nin uğraşmasını istiyor. Türkiye'de kim HDP ile kim kol kola girmek istiyorsa esas hedefi Amerika'yla işbirliği yapmaktır. Kim yapıyorsa yapsın esas hedef Amerika'dır. Bu zamana kadarki CHP Cumhurbaşkanı adaylarının HDP'ye yaklaşım şekline bakın. Amerika bu işin patronajındadır. Almanya kullanıldığı hiçbir konuda inisiyatif sahibi değildir.





81 ilde üniversitemiz var mı? Bundan sonra daha verimli hale getirmeye çalışacağız. Türkiye'nin sağlık altyapısında devam etti. Amerika patladı Avrupa patladı. Ulaşım konusunda Türkiye gelişti koza gibi ördük Türkiye'yi. Bilişim konusunda müthiş şeyler gerçekleştirildi. Şu anda biz şuraya geldik. Devlet bu noktaya gelmiş. Enerjide Sakarya'da gaz sahasını açmışsın, Gabar'dan petrol fışkırıyor. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi imkanları var. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük yatırım var. Altyapı sağlamlaştırılmadan siyasi ve jeopolitiğe geçilirse itiyorlar sizi. Güvenlik altyapısında sınırda duvarlar oluşturmuşsunuz. Yıllardır çözülemeyen sorunları çözmüşsünüz. Sistemlerle terörle mücadelede yol katetmişsiniz. Terörün altyapısını besleyen organizasyonları tasfiye ediyorsunuz. Bütün bunlar ülkenizin ayaklarının yere sağlam basmasını sağlıyor. Etki alanları büyüyor. Bu Amerika'nın menfaatine geliyor mu? Türkiye'yi farklı ülkeler güçlü görüyor. Orada bir Genelkurmay Başkanı'nın bir sözü var. 'Diğer tüm ülkeler kendileri geldiler. Türkiye'yi biz çağırdık.'





Doğu Akdeniz'de Amerika'nın uç beyi var Yunanistan. Ve biz çatışmamaya çalışıyoruz. Azerbaycan Karabağ meselesi de önemlidir. Türkiye'nin yaptığı hamle çok önemlidir. Bir diğer mesele Kapalı Maraş'ın Açık Maraş haline getirilmesidir.





Ünal Çeviköz CHP'nin içindeki Amerika'nın ajanıdır. Bu yüzden kimsenin sesi çıkmaz.





Mavi Vatan'ı Türkiye kurdu. Biz Balkanlarda kimle karşı karşıyayız. Amerika. Afrika'da Fransa'yla. Ortadoğu'da İngiltere ile karşı karşıyayız. Türkiye veren bir ülke alan değil. Bu yüzden Türkiye'nin politikası onlara korkutucu geliyor. Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelere İHA SİHA vererek onların yapacağı operasyonları kırdı. Türkiye meşru ve ahlaki prensiplerle hareket etmeye özen gösteriyor. Balkanlarda Amerika'nın etkisi Türkiye'yi etkisi altına alacak yapıdır. Balkanlardaki kardeşlerimiz Türkiye Türkiye'den büyüktür diyor. Erdoğan kazanırsa biz de kazanırız diyor.





Darbeye meşruiyet kılıfı uydurmaya çalışan hukukçu olur mu? Üniversiteler bazen zafiyet yaşıyor. 1915'te biz Çanakkale'yi yaşamadık mı? En büyük destanımız değil mi? PKK'yı seçimin içine bilerek koydular. PYD'yi bu seçimin içine bilerek koydular. Bunu Amerika yapıyor. FETÖ'nün meşruiyetini de onunla yapıyorlar. Ben Apo'yla Selo'yu serbest bırakacağım diyorlar. Türkiye'nin içerisinde ilk kez Taksim'de Amerika'nın getirdiği bir bombanın patlama olayı dışında son 5 yılda 6 yılda böyle bir olay oldu mu?





Bunlar ellerinde belediye varken 26 yerde özerklik ilan ettiler. Şimdi iktidara ortak olmak istiyorlar. Bütün bunların hepsi açık açık Türkiye'nin önünde oynanıyor.



