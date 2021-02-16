İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP’lileri çıldırtan konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan asker ve polislerimizin kurtarılması için devletin gösterdiği çabaları anlattığı konuşması, HDP’lileri çıldırttı. Soylu’nun süreci tüm şeffaflığıyla ortaya koyduğu konuşmasından rahatsız olan HDP’liler sık sık sözünü kesmeye çalıştı. Bakan Soylu, konuşmasının bir kısmında HDP sıralarından gelen gülüşmeleri de "Gülmeyin, burada şehitlerden bahsediyoruz. Gülmüyoruz biz" cevabıyla susturdu.
Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, PKK terör örgütü tarafından alıkonulan asker ve polislerimizin kurtarılması için düzenlenen operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de bir konuşma gerçekleştirdi.
İlk andan itibaren her bir vatandaşımız için devletim tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Bakan Soylu’nun konuşması, sık sık HDP sıralarından gelen seslerle kesilmek istendi.
HDP'nin yalanlarını yüzlerine vurdu
Asker ve polislerimizin PKK tarafından başlarının kurşun sıkılarak şehit edilmesi yalanını çarpıtmaya çalışan HDP’lileri, Bakan Soylu, yapılanları tüm şeffaflığıyla anlatarak susturdu.
Soylu’nun konuşmasının bir bölümünde HDP sıralarından dalga geçercesine gülüşme sesleri geldi. Konuşmasını keserek HDP’lilere dönen Soylu, “Gülmeyin hanımefendi, burada şehitlerden bahsediyoruz. Gülmüyoruz biz” ifadelerini kullandı. Soylu’nun sözlerine AK Parti ve MHP sıralarından destek geldi.