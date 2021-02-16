Gündem İçişleri Bakanı Soylunun HDPlileri çıldırtan konuşması
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP’lileri çıldırtan konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan asker ve polislerimizin kurtarılması için devletin gösterdiği çabaları anlattığı konuşması, HDP’lileri çıldırttı. Soylu’nun süreci tüm şeffaflığıyla ortaya koyduğu konuşmasından rahatsız olan HDP’liler sık sık sözünü kesmeye çalıştı. Bakan Soylu, konuşmasının bir kısmında HDP sıralarından gelen gülüşmeleri de "Gülmeyin, burada şehitlerden bahsediyoruz. Gülmüyoruz biz" cevabıyla susturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, PKK terör örgütü tarafından alıkonulan asker ve polislerimizin kurtarılması için düzenlenen operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Soylu: Buldan askerlerimiz ve polislerimiz için “Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar” dedi
GÜNDEM
Bakan Soylu: Buldan askerlerimiz ve polislerimiz için “Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar” dedi

İlk andan itibaren her bir vatandaşımız için devletim tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Bakan Soylu’nun konuşması, sık sık HDP sıralarından gelen seslerle kesilmek istendi.

HDP'nin yalanlarını yüzlerine vurdu

Asker ve polislerimizin PKK tarafından başlarının kurşun sıkılarak şehit edilmesi yalanını çarpıtmaya çalışan HDP’lileri, Bakan Soylu, yapılanları tüm şeffaflığıyla anlatarak susturdu.

Bakan Soylu Gara operasyonunun detaylarını anlattı
GÜNDEM
Bakan Soylu Gara operasyonunun detaylarını anlattı

Soylu’nun konuşmasının bir bölümünde HDP sıralarından dalga geçercesine gülüşme sesleri geldi. Konuşmasını keserek HDP’lilere dönen Soylu, “Gülmeyin hanımefendi, burada şehitlerden bahsediyoruz. Gülmüyoruz biz” ifadelerini kullandı. Soylu’nun sözlerine AK Parti ve MHP sıralarından destek geldi.

Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan
OYNAT 01:16
Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan "Biraz misafir edip salacaklar" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşın ilk kaçırıldığı dönemde AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile HDP'li Buldan arasında geçen konuşmayı aktardı. Soylu 'Öznur Hanım bu vatandaşlarımızı sorduğunda Buldan, 'Ben görüştüm. Biraz misafir edip salacaklar' dedi. Bunlar tarihi şahitliklerdir' diye konuştu.

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı: Evladını toprağa veren Ünzile Teyze'yi dün tanımadım
OYNAT 03:22
Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı: Evladını toprağa veren Ünzile Teyze'yi dün tanımadım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşımızın yakınlarından söz ederken zor anlar yaşadı. Şehit annesini anlatan Soylu, 'Ünzile Teyze'yi dün tanımadım. Evladını toprağa veren annelerin o metanetini gördüm. Bu evlatlarımız pikniğe giderken kaçırılmadı' ifadelerini kullandı.

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