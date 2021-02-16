İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP’lileri çıldırtan konuşması

Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, PKK terör örgütü tarafından alıkonulan asker ve polislerimizin kurtarılması için düzenlenen operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de bir konuşma gerçekleştirdi.

GÜNDEM Bakan Soylu: Buldan askerlerimiz ve polislerimiz için “Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar” dedi

İlk andan itibaren her bir vatandaşımız için devletim tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Bakan Soylu’nun konuşması, sık sık HDP sıralarından gelen seslerle kesilmek istendi.

HDP'nin yalanlarını yüzlerine vurdu

Asker ve polislerimizin PKK tarafından başlarının kurşun sıkılarak şehit edilmesi yalanını çarpıtmaya çalışan HDP’lileri, Bakan Soylu, yapılanları tüm şeffaflığıyla anlatarak susturdu.

GÜNDEM Bakan Soylu Gara operasyonunun detaylarını anlattı

Soylu’nun konuşmasının bir bölümünde HDP sıralarından dalga geçercesine gülüşme sesleri geldi. Konuşmasını keserek HDP’lilere dönen Soylu, “Gülmeyin hanımefendi, burada şehitlerden bahsediyoruz. Gülmüyoruz biz” ifadelerini kullandı. Soylu’nun sözlerine AK Parti ve MHP sıralarından destek geldi.

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OYNAT 01:16 Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan "Biraz misafir edip salacaklar" dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşın ilk kaçırıldığı dönemde AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile HDP'li Buldan arasında geçen konuşmayı aktardı. Soylu 'Öznur Hanım bu vatandaşlarımızı sorduğunda Buldan, 'Ben görüştüm. Biraz misafir edip salacaklar' dedi. Bunlar tarihi şahitliklerdir' diye konuştu. BiP'te paylaş

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