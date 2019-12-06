Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı Asılsız ihbarlara 250 lira ceza kesilecek
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Asılsız ihbarlara 250 lira ceza kesilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Asılsız ihbarlara 250 lira ceza kesilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 çağrı merkezlerine gelen asılsız ihbarlara ilişkin, "Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nda, cep telefonu olmayan dönemlerde tek iletişim araçlarının sabit telefonlar olduğunu ve her evde sarı bir rehber bulunduğunu söyledi.

Yeni iletişimin, yaygın medya unsurlarıyla insanlardaki bir şeyleri kazanma hırsının artması veya topluma verilen yanlış mesajların gelişi güzel yapılan yayınların, suçlu profilini değiştirdiğine dikkati çeken Soylu, "Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerini bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapı oluşturduğunu, kim inkar edebilir? Bunun üstüne bir de teknolojik yeniliklerin açtığı kaza ve suç alanları ekleniyor" diye konuştu.

Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulaması

Ağrı'da sabahtan beri yürüyen bir operasyon olduğuna değinen Soylu, "Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ile Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonla 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bunların hepsi kendine ait oluşturulan hakikaten gelişmiş takip yöntemleri, izleme yöntemleri, en önemlisi de analiz yöntemleriyle gerçekleşmektedir" ifadelerini kullandı.

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112 ile ilgili bakanlığa geldiği günlerden itibaren yoğun çalışma yaptıklarını, bu alanda yaşanan gelişmelerin önemli olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

  • "1 Ocak-30 Kasım 2019 arasında 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435'tir. Bu ihbarların yüzde 68'i yani 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. Ayıp ya... 12 milyon 496 bini de gerçek ihbardır. Biz bunu düzeltebiliriz. Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır."

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