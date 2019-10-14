İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara’da Trabzonlu gazetecileri ağırladı

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği 7 Ekim de Trabzon’da başlayıp 14 Ekim pazartesi günü Ankara’da tamamlanan “Kuruluştan Kurtuluşa, Söğüt'ten Çanakkale’ye" adli proje kapsamında ziyaretin son durağı Başkentte İçişleri bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara’da Trabzonlu gazetecileri ağırlayarak bir süre sohbet etti. Trabzonlu gazetecileri misafir etmekten onur duyduğunu söyleyen Bakan Soylu, gazeteciler olarak "Kuruluştan kurtuluşa Söğüt'ten Çanakkale" adlı proje ile çok önemli yerleri ziyaret ederek önemli bir görev eda ettiniz” dedi.

Trabzonlu Gazeteciler Bakan Soylu'yu ziyaret etti.

"Türkiye'ye çağrıda bulunmaya çalışıyorlar"

Ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşarak, ““Milletimizin başına bela olan bir terör örgütünün, içerideki, dışarıdaki uzantıları ve destekleyenleri Türkiye terörle mücadele adına bitirmeye çalışıyor. Burada ki herkes 40 yıldır şahit. Türkiye’nin değişmesini, ekonomik olarak büyümesini engellemeye çalışan, bedeller ödetmeye çalışan bir terör sürecini yaşıyoruz. Maalesef bizim müttefiklerimiz dediklerimiz dışarıda terör örgütünü destekliyor. Bugün maalesef batıda ki ülkeler hatta bazı Arap ülkeleri terör örgütüne kabahat bulmuyorlar, terör örgütünün bu istikrarsızlaştırmasını ortadan kaldırmaya çalışan Türkiye’ye çağrıda bulunmaya çalışıyorlar” dedi.

"İnsanlarımızı kaybettik"

Soylu, “İyi niyetle bağdaştırmıyoruz, hem de terör örgütünü koruma ve kollama olarak nitelendiriyoruz. Esas itibari ile terör örgütüne yaptıkları desteğin açığa çıkma konusunda telaşları olarak nitelendiriyoruz. Yani onların meseleleri nasıl yansıttığı apaçık ortada. Sivil şehitlerimiz oldu, insanlarımızı kaybettik. Ne uluslararası basında bir değerlendirme söz konusu oldu, ne de bir kınama söz konusu oldu. Tamamen bir terör örgütünün koruma kollama prensibi ile harekete eden bir dünya ile karşı karşıyayız” dedi.

"100 yıllık bir plan"

“İnanıyorum ki; bu konuda ki kararlılığımız ve teröre karşı mücadelede ki samimiyetimiz batıda bu işe karşı çıkan ülkeleri de aklını da başına getirecektir. Onlarında terör destekçisi olmalarını engelleyecektir. 40 yıldır bu meseleleri konuşan, bizden önce, bundan 100 yıl önce Türkiye’nin sınırlarını oluşturmaya çalışan, bizi başka bir tarafa itmeye çalışırken buna müsaade etmeyen Cumhuriyeti kuran büyük milletin elde ettiği kazanımların, 100 yıllık bir plan perspektifinde almaya çalışanlara karşı ortaya koyduğumuz hakikaten. Bilinmeli ki; bu başarıldığı an Türkiye verip verebileceği en büyük hediyeyi, huzuru verecektir” dedi.

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"Önemli ve zor bir süreç"

Soylu ayrıca, “Çok önemli ve zor bir süreçten geçiyoruz. Bundan yüz yıl önce Türkiye’nin sınırlarını oluşturmaya çalışıp bizi başka bit tarafa itmeye çalışırken buna müsaade etmeyerek Cumhuriyeti kuran bu büyük milletin elde ettiği kazanımları yüz yıllık bir plan perspektifinde almaya çalışanlara karşı ortaya koyduğumuz insanı bir adımdır. Hem bir özgürlük ve bağımsızlık adımı, hem de çevremize ait insanı bir adımdır” diye konuştu.

Bakan Soylu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük’e düzenlenen projeden mutluluk duyduğunu belirterek bu tarz projelerin devam etmesi adına da söz verdi. Ziyaret onuruna Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük Bakan Soylu’ya plaket takdim etti.

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