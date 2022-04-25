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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Besta Grubundan 3 terörist ölü ele geçirildi
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Besta Grubundan 3 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-5 Operasyonlarında, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristin M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Besta Grubundan 3 terörist ölü ele geçirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Tükeniyorsunuz teslim olun"

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun." ifadelerini kullandı.


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