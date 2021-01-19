İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Odatv'den tazminat kazandı

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Odatv hakkında 10 Eylül 2018'de yayınladığı ve aralarında
"Süleyman Soylu'yu üzecek gözaltılar" başlıklı haberin de yer aldığı paylaşımlar üzerine kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, iftira ve hakarete uğradığı gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.
Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi yargılama sonucunda davayı kısmen kabul ederek, internet sitesinin Soylu'ya 15 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine hükmetti.
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Bakan Soylu'dan sert tepki: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız
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OYNAT
03:07
Tüyleri diken diken eden anlar: Bakan Soylu sordu, 500 kadın Özel Harekatçı yeri göğü inletti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 'Yemin metni sabittir. Ama benim bu törenlerde adetimdir. Kendim sorarım, cevabı kendim duymak isterim.' dedi ve 500 kadın Özel Harekat Polisimizden söz almak üzere şunları sordu:
'25'inci dönem Kadın Özel Harekatçılar, 500'ler size soruyorum, dünyanın bu en büyük emanetini teslim almaya, bu emaneti canınız pahasına korumaya hazır mısınız? Nerede bir 'imdat' sesi duyarsanız koşmaya, görev neredeyse orada olmaya hazır mısınız? Nene Hatunların Şerife Bacıların. Nezahat Onbaşıların, Halime Çavuşların torunları, Kübra'nın, Seher'in Gülşah'ın Zeynep'in arkadaşları size soruyorum, şu ay-yıldızlı bayrak uğruna onların yaptığını yapmaya hazır mısınız? Kato'da, Gabar'da, Bestler Deresi'nde Tendürek'te i'lâ-yi kelimetullahı, ezan Allahu ekberi, ay-yıldızlı bayrağı namusunuz üzerine savunmaya hazır mısınız?'
OYNAT
00:53
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın bugün kolunu kaldıracak hali söz konusu değildir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Bakan Soylu, 'Bir zamanlar 1500 kişiyle piknik yapar gibi kamp yapan PKK'nın bugün tamamı 320 kişinin altındadır. PKK'nın bugün kolunu kaldıracak hali söz konusu değildir. Eren Bülbül enselerindedir, Allah şahittir ki hesabını görecektir' diye konuştu.
OYNAT
01:28
Soylu, "Şimdi sizlere soruyorum" dedi, jandarma yeri göğü inletti: Daima hazır!
İzmir'de Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu'nu başarıyla tamamlayan 712'si Jandarma, 151'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 863 uzman erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle mezun oldu. Bakan Soylu askerlerin gösterisini ayakta alkışladı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sizlerden Foça'dan 'bismillah' diyerek yola çıkan, 'Amentü' ile yola çıkan, 'Ayet el Kürsi'lerle yola çıkan jandarmalar, mavi sulara açılacak leventler, buradan çok büyük bir emanetle ayrılacaksınız.
Şimdi sizlere soruyorum ve cevabı hepinizden, ağzınızdan duymak istiyorum. Bu bayrak, bu millet artık size emanettir, Bu emaneti taşımaya hazır mısınız? Kato'da, Gabar'da, Pülümür'de rüzgar sert eser, denizlerimizde dalgalarımız hırçındır, bu vatan için ayakta kalmaya, bu bayrağı ebediyen dalgalandırmaya hazır mısınız? Yeri geldiğinde ay-yıldızlı bayrağa sarılıp, Ezan-ı Muhammediye'nin gölgesinde şehadet şerbeti içmeye hazır mısınız?' ifadelerini kullandı. Uzman erbaşlar da 'Daima hazır.' sözleriyle karşılık verdi.