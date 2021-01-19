İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Odatv'den tazminat kazandı

Tüyleri diken diken eden anlar: Bakan Soylu sordu, 500 kadın Özel Harekatçı yeri göğü inletti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 'Yemin metni sabittir. Ama benim bu törenlerde adetimdir. Kendim sorarım, cevabı kendim duymak isterim.' dedi ve 500 kadın Özel Harekat Polisimizden söz almak üzere şunları sordu:



'25'inci dönem Kadın Özel Harekatçılar, 500'ler size soruyorum, dünyanın bu en büyük emanetini teslim almaya, bu emaneti canınız pahasına korumaya hazır mısınız?



Nerede bir 'imdat' sesi duyarsanız koşmaya, görev neredeyse orada olmaya hazır mısınız?



Nene Hatunların Şerife Bacıların. Nezahat Onbaşıların, Halime Çavuşların torunları, Kübra'nın, Seher'in Gülşah'ın Zeynep'in arkadaşları size soruyorum, şu ay-yıldızlı bayrak uğruna onların yaptığını yapmaya hazır mısınız?



Kato'da, Gabar'da, Bestler Deresi'nde Tendürek'te i'lâ-yi kelimetullahı, ezan Allahu ekberi, ay-yıldızlı bayrağı namusunuz üzerine savunmaya hazır mısınız?'

