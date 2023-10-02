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İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 4 ildeki operasyonda 75 piyade tüfeği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonda 75 piyade tüfeği ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz" dedi.

Halil Akkoç
13:15 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya operasyonun görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya operasyonun görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Bitlis
İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Merkez ilçesi Aşağıçobansuyu Köyünde gerçekleştirilen operasyonda,
70 AK-47 piyade tüfeği, 14 bin 12 adet çeşitli ebatlarda mühimmat
;
Van
İl Jandarma Komutanlığımızca Başkale’de yapılan operasyon kapsamında,
3 piyade tüfeği ve çok sayıda ve muhtelif içerikte mühimmat
;
Hakkari ve Diyarbakır
İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda ve
Yüksekova ile Lice’deki arazi aramasında 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, bir EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya,
"Hain terör örgütüne karşı başlattığımız operasyonlar devam ediyor. Operasyonlara katılan Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek"
diye konuştu.
#Ali Yerlikaya
#Diyarbakır
#Bitlis
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